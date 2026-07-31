Магнитные бури на рубеже июля и августа: прогноз на 3 дня (график)

В последнее время магнитное поле Земли успокоилось.

Скорость солнечного ветра в настоящее время находится на фоновом уровне, а геомагнитная активность остается спокойной. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, в течение ближайших дней не ожидается существенного усиления скорости солнечного ветра. Геомагнитная обстановка, по прогнозам, останется спокойной в конце июля и в начале августа.

31 июля ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Скорость солнечного ветра останется на обычном уровне, поэтому вероятность магнитных бурь крайне низкая. Магнитосфера Земли будет стабильной, без заметных возмущений.

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1 августа существенных изменений не прогнозируется. Геомагнитная активность сохранится на спокойном уровне, а условия космической погоды останутся благоприятными. Вероятность возникновения магнитной бури минимальна.

2 августа, как ожидается, также пройдет без признаков геомагнитных возмущений. Магнитосфера останется спокойной, поэтому магнитные бури не ожидаются.

Магнитные бури - ученые придумали, как защитить Землю

Американские ученые предложили создать космический щит StormWall для защиты Земли от сильных солнечных бурь. Система предполагает запуск шести спутников с запасами специальных веществ, которые при мощном выбросе на Солнце будут распыляться в космосе, образуя облако плазмы. По расчетам исследователей, оно сможет ослабить воздействие солнечного ветра и снизить силу геомагнитной бури более чем на 50%.

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