Дроны атаковали логистический центр Wildberries и НПЗ в Волгограде: вспыхнули пожары

Беспилотники атаковали логистический комплекс площадью 44 тыс. м².

В ночь на 31 июля дроны атаковали логистический центр российского маркетплейса Wildberries и нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. На местах атаки произошли масштабные пожары. Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Беспилотники поразили логистический комплекс Wildberries площадью 44 тыс. м², который является главным логистическим узлом для Волгоградской, Астраханской и соседних областей. Кроме того, был атакован нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - один из крупнейших НПЗ РФ.

В частности, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что из-за "попадания БПЛА" в Волгограде "зафиксированы пожары на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также в складских помещениях в Дзержинском районе".

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Атаки дронов по РФ - последние новости

Ранее аналитическая группа Frontelligence Insight писала, что после "глубинных ударов" российские НПЗ месяцами остаются погруженными в темноту. Например, на заводе в Туапсе, подвергшемся двум атакам, в результате ударов было уничтожено более десятка крупных и средних резервуаров общей вместимостью около 80 000 кубических метров. Кроме того, беспилотники уничтожили вспомогательную перерабатывающую установку, построенную в рамках программы модернизации завода.

В то же время Business Insider сообщал, что российская компания Wildberries стала новой военной целью для Украины. Отмечается, что по меньшей мере 10 объектов, принадлежащих крупнейшей российской интернет-торговой компании Wildberries, пострадали от украинских ударов за последние две недели.

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