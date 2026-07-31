В Польше придумали оправдание, почему 4 истребителя не смогли сбить одну российскую ракету

Важно, что Польша держала в воздухе тот же набор средств, у которых есть и Воздушные силы Украины.

После взрыва российской крылатой ракеты Х-101 вблизи поселка Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве в Польше все же задались вопросом, чего не хватило для ее перехвата. Об этом пишет издание Defense Express.

Важно, что Польша держала в воздухе тот же набор средств, у которых есть и Воздушные силы Украины.

О ходе событий рассказал оперативный командующий вооруженными силами Польши Иренеуш Новак, который сообщил, что из-за прогнозируемой угрозы на фоне масштабной комбинированной дальнобойной атаки РФ по Украине, в воздух были подняты два F-16 с авиабазы в Ласке, а позже - ещё два МиГ-29 с авиабазы в Мальборке.

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Важно, что в воздух был поднят самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW, а для обеспечения продолжительности дежурства - с авиабазы НАТО в немецком Кельне вылетел и воздушный заправщик Airbus A330 MRTT.

По его словам, польские ВВС отслеживали угрозы еще над Украиной и определили две российские крылатые ракеты как представляющие угрозу. Одна из них приблизилась к границе с Польшей на расстояние до 5 км, а другая обнаруженная ракета нарушила воздушное пространство и уже через 5,5 минуты после этого упала и взорвалась.

Как заявил Новак, он был готов отдать приказ о сбивании этой ракеты. В то же время этому должна была предшествовать четкая визуальная идентификация угрозы, поскольку украинские МиГ-29 действовали вблизи границы с Польшей.

Польское издание Defense24 указало на то, что визуальная идентификация была необходима из-за того, что Варшава не ввела постоянную зону запрета на полеты в восточных районах.

По их мнению, украинские истребители не оснащены системой "свой-чужой" стран НАТО, мол, существует риск, что украинский летчик-истребитель мог потерять ориентацию и залететь вглубь Польши.

Но самое главное, что в Польше продолжают действовать нормы закона о защите государственной границы, которые предусматривают обязательную идентификацию цели перед её уничтожением. Исключением является случай, когда нарушителем является боевой самолёт, который сам начинает атаку.

По их мнению, польские военно-воздушные силы заметили вражескую крылатую ракету, когда она пролетела уже 30 км над Польшей. Таким образом, польские истребители могли сначала быть направлены на перехват крылатой ракеты, которая была замечена ранее, а затем просто не успели приблизиться к Х-101, сигнал о которой появился уже над территорией страны.

Российская ракета в Польше

Ранее пресс-секретарь Верховного штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе полковник Мартин О’Доннелл НАТО заявил, что альянс находится в постоянном контакте с польскими властями после инцидента с нарушением воздушного пространства страны российской ракетой и примет все необходимые меры.

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