Трамп заявил о достижении соглашения о разоружении ХАМАС, но есть нюанс

Если это соглашение будет соблюдено, это станет значительным прорывом на Ближнем Востоке.

Президент Дональд Трамп сообщил, что возглавляемый США Совет мира достиг соглашения о разоружении "ХАМАС", однако остаются вопросы относительно объема этого соглашения, а официальные лица заявили, что оно не будет реализовано в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg.

Представители США и Совета мира подчеркнули, что детали соглашения придется доработать в течение ближайших нескольких недель, а прогресс ожидается в ближайшие месяц-два. Также они определили срок реализации соглашения от 200 до 350 дней, однако оговорились, что он может измениться, ведь впереди ещё много технической работы.

В то же время в четверг вечером Трамп выразил одобрение в отношении соглашения в соцсетях, назвав его "монументальным шагом на пути к прочному МИРУ и БЕЗОПАСНОСТИ". По его словам, это откроет путь к переходу Газы под управление нового палестинского правительства, которое будет тесно сотрудничать с Советом мира.

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"Израиль получит ту безопасность, которой заслуживает, а Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак", - заверил президент.

В то же время высокопоставленные представители "ХАМАС" подтвердили, что заключили соглашение с Израилем, содержащее положения о решении вопроса об вооружении группировки. На данный момент Израиль не прокомментировал это соглашение.

"Если это соглашение будет соблюдено, это станет значительным прорывом на Ближнем Востоке и может навсегда положить конец войне между Израилем и "ХАМАСом", начавшейся в результате нападения боевиков в октябре 2023 года на израильские населенные пункты и военные базы, в результате которого погибло около 1 200 израильтян", - напомнили в материале.

Кроме того, Трамп сообщил, что Израиль выведет свои войска с этой территории после завершения разоружения "ХАМАС". По его словам, после этого Международные силы стабилизации вместе с новыми палестинскими полицейскими силами возьмут на себя ответственность за безопасность в Газе.

Однако представители США и Совета мира заявляют, что график вывода Израиля из Газы еще предстоит окончательно согласовать. По их словам, Международные силы стабилизации также будут поддерживать процесс изъятия оружия из оборота, и в первую очередь будет передано оружие, принадлежащее полиции в Газе.

Они подчеркнули, что каждый этап плана будет сопровождаться процессом проверки.

США и Израиль - последние новости

Ранее Axios сообщал, что США направляют в Израиль десятки самолетов-заправщиков на фоне возможного расширения военной операции против Ирана. Среди рассматриваемых вариантов - удары по объектам иранской инфраструктуры, включая электростанции, а также дополнительные атаки на ядерные объекты.

В то же время The Wall Street Journal сообщил, что Израиль проинформировал США о новом плане Ирана по убийству Трампа. Такая информация может привести к эскалации войны между Вашингтоном и Ираном.

"Они хотят устранить американского лидера - меня. Я числюсь в каждом списке. Я видел сегодня утром, что я есть в каждом из их списков. И пока, наверное, мне немного везло, но, возможно, это продлится недолго", - сказал сам Трамп.

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