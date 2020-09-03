Белорусский журналист прокомментировал массовое увольнение коллег из государственных СМИ.

Сейчас фактически белорусское государственное ТВ находится в непосредственном подчинении российском пропагандистскому телевидению Russia Today.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал белорусский журналист Змицер Мицкевич, комментируя протесты в Беларуси и массовое увольнение журналистов.

"Место уволившихся журналистов занимают не люди Лукашенко, а люди Путина. Сейчас фактически белорусское государственное телевидение находится в непосредственном подчинении Russia Today, российским пропагандистам из этого одиозного агентства. Фактически они формируют информационную повестку дня, и то, что мы можем видеть по государственному телевидению - это ретрансляция идей Russia Today, то, что делает эта российская пропагандистская контора, потому что называть их журналистами язык не поворачивается", - сказал журналист.

Мицкевич отметил, что белорусские журналисты не возвращаются на прежние места работы, и массовые увольнения продолжаются.

"Сейчас никто не возвращается, люди массово увольняются. Самое массовое увольнение было в случае радио "Столица", когда уволилась просто вся радиостанция, кроме пары человек. Теперь там играет только плейлист и несколько раз в день выходят новости спорта", - сказал журналист.

Мицкевич сказал, что Лукашенко выразил благодарность пропагандистам и Путину.

"В воскресенье Лукашенко открыто поблагодарил Russia Today за то, что подставили ему плечо, Путину, российским пропагандистам и лично Маргарите Симоньян", - сказал Мицкевич.

Отметим, российские пропагандисты начали появляться на белорусском ТВ после массового увольнения сотрудников из государственных СМИ из-за жестокости режима Лукашенко в отношении протестующих.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Андрей Василюк