Вследствие обстрелов РФ в области значительные разрушения.

Российские оккупанты утром 9 августа атаковали Днепр ракетами, в результате чего пострадали три человека - 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По его словам, пострадавших госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

"Есть разрушения на территории предприятия. Разбиты и авто, здание, которое не эксплуатировалось. Возник пожар", - отметил Лысак.

Он добавил, что враг также продолжал атаковать Никопольщину, применяя артиллерию и беспилотники.

"Терроризировал Никополь, Мировскую, Марганецкую, Покровскую - городскую и сельскую - общины. К сожалению, есть погибшая и пострадавший. Частично разрушен частный дом, еще 6 - повреждены. Изуродованы 2 хозяйственные постройки, линия электропередач", - добавил чиновник.

Лысак подчеркнул, что из-за попадания FPV-дроном по Мировской общине 8 августа вспыхнула хозяйственная постройка, спасатели потушили пожар, а также было побито авто.

"Продолжались удары и по Синельниковскому району. Там страдала Межевская община. По ней противник попал беспилотниками. Загорелись частный и многоквартирный дома. Огонь укротили", - подытожил глава Днепропетровской ОГА.

Обстрелы РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 8 августа армия РФ атаковала Украину, в результате чего пострадали люди, разрушены жилые дома. Отмечается, что под ударом оказался Бучанский район Киевской области, а также Одесский район.

Кроме того, в Сумской ОГА сообщили, что в результате российских обстрелов в регионе есть раненые среди мирных жителей.

"Под ночной атакой врага оказалась и Шосткинская громада. В результате попаданий трех БпЛА повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы", - отметили в ГСЧС.

Также около полуночи враг нанес дроновой удар по Харькову - по гражданскому предприятию в Салтовском районе, из-за этого пострадали двое гражданских - мужчина, 1959 года рождения и женщина 1962 года рождения.

В то же время 6 августа УНИАН сообщал, что россияне атаковали Днепропетровскую область, в результате чего погибли три человека, среди которых молодой спасатель. Также четыре человека получили ранения - трое работников ГСЧС и гражданский мужчина.

