Лукашенко подтвердил, что заменил своих журналистов на кремлевских пропагандистов

По его словам, сейчас ситуация с работниками телерадиокомпании стабилизировалась: кто хочет - тот работает.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил информацию о наборе российских пропагандистов на места уволенных журналистов, поддержавших протесты в стране.

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Об этом он сообщил во время визита агрокомбината «Дзержинский», цитирует государственное издание Белта.

Он утверждает, что не давил на рабочие коллективы Белорусской телерадиокомпании по увольнению журналистов, но «никогда никого не надо держать».

«Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я просил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как они работают», - ответил Лукашенко.

По его словам, сейчас ситуация с работниками телерадиокомпании стабилизировалась: кто хочет - тот работает.

«А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул Президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное», - добавил Лукашенко.

О наборе в штат Белорусской телерадиокомпании российских пропагандистов стало известно утром 19 августа - когда несколько групп местных журналистов не смогли попасть на рабочие места, поскольку их уже подготовили для "сотрудников" из Москвы.

Белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на собственные источники пишет, что этими «сотрудниками» является пропагандисты с пропутинского Russia Today - так называемые режиссеры, операторы и технический персонал. Вчера им показывали помещения и технику.

Россия «поддерживает» Лукашенко: что известно

Россия стала одной из первых стран мира, которая поздравила Лукашенко с якобы победой на выборах президента Беларуси. Тогда как от этого отказались Польша, Литва и Латвия. Украина приветствовать Лукашенко тоже не стала.

Позже ЕС не признал выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций в отношении лиц, причастных к насилию и убийству протестующих в первые дни демонстраций.

В то же время СМИ пишут о движении колонн с российскими военными в сторону границы Беларуси. Накануне несколько самолетов Военно-воздушных сил Республики осуществили полеты на российские базы.

Опасения относительно вмешательства в ситуацию в Беларуси России и развертывания «крымского сценария» неоднократно выражали как европейские дипломаты, так и известные политологи.

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Автор: Яна Ставская