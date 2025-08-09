Самая жаркая погода ожидается на юге и в Закарпатской области.

В субботу, 9 августа, по всей Украине ожидается очень теплая, а на юге - жаркая погода. На крайнем севере есть вероятность небольших дождей, но в целом по стране будет сухая погода с небольшой облачностью. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет +25°...+28°. В Закарпатской области воздух прогреется до +30°. Без осадков.

На севере страны сегодня будет самая свежая погода. Тут столбики термометров покажут +24°...+25°, а в Черниговской области могут покапать небольшие дожди.

Жителей востока Украины сегодня ждет сухая погода с небольшой облачностью. В Харьковской области будут комфортные +25°, а в Луганской и Донецкой воздух прогреется до +29°.

В центральной части Украины сегодня будет сухо и практически безоблачно. В Винницкой, Черкасской и Полтавской областях будет +26°..+27°, а на остальной территории воздух прогреется до +29°...+31°.

На юге страны сегодня будет жарче всего. Осадков тут не ожидается, лишь небольшая облачность, а воздух днем прогреется до +31°...+34°.

9 августа - какой сегодня праздник, приметы погоды

9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней.

