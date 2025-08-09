Мы точно не знаем, что там согласовал Уиткофф в Москве, но очевидно, что дипломатическая подготовка по всем "фронтам" идет масштабная. Возможная встреча Трампа и Путина постепенно превращается в настоящий глобальный саммит. Не "Ялта 2.0", безусловно, но тоже мощно. Если встреча вообще состоится. Конечно, не все страны там будут присутствовать - но будут присутствовать их интересы.

Зеленский, конечно, тоже ведет очень активную дипломатию, но вряд ли в этот раз он будет спорить с Трампом. Тем более, что некоторые европейские лидеры прямо давят на Киев относительно уступок и "перемирия". Поэтому украинская позиция вынужденно будет согласована с позицией американцев. А российская - с позицией китайцев. Но все сложнее. Ставки растут, а собственно украинские интересы, к сожалению, "размываются" в этой глобальной игре.

Если с Трампом все понятно - он сам или через Госдеп обзванивает западных лидеров, то показательно то, с кем говорил именно Путин. А разговоры после встречи с Уиткоффом были следующие: президенты Узбекистана, Казахстана, Беларуси, лидер КНР, премьер Индии. Со всеми, хоть и по телефону, но лично говорил Путин.

Видео дня

Всем сообщил "о результатах переговоров с Уиткоффом" - читаем как "передал предложение Трампа по пошлинам, которые являются наказанием за сотрудничество с Кремлем". Показательно, что не звонил пока Эрдогану, с которым очень "побил горшки", на фоне мирного соглашения между Баку и Ереваном, которое планируют подписать в США.

Плюс, стоит добавить личные визиты султана Малайзии и президента ОАЭ в Москву 6-7 августа как такую "подготовку фона" для переговоров с США.

Путин этими действиями откровенно пытается поднимать ставки благодаря "помощи зала", как в том давнем ТВ-шоу. Но более важным здесь был "звонок другу" - точнее товарищу. "Товарищу Си".

Чтобы показать, что он не просто вышел из изоляции, а является "аватаром" всего того Глобального Юга, который Трамп пытается "укротить" через неравноправные торговые соглашения, и что, конечно, очень не нравится азиатским странам.

Итак, почему сложился именно такой подбор "актеров" за "команду" наших врагов? С ОАЭ все понятно - это один из ключевых посредников для транзита российских капиталов и технологий в мире. Без ОАЭ россияне просто потеряют связь с западной финансовой системой. ОАЭ же на этом посредничестве очень хорошо зарабатывает и очень не хочет выбирать или Запад, или Юг, потому что именно посредничество дает им хорошие прибыли.

С узбеками и казахстанцами примерно то же самое, что с ОАЭ, но в меньших масштабах. Плюс, с Казахстаном есть тема транзита казахстанской нефти (в том числе российской, под видом казахстанской) в Европу по территории РФ - формально ее добывают американские компании, а это фактор давления на Трампа, ведь для него прибыли американских корпораций превыше всего.

С Индией - тоже несколько похожая история о "посредничестве", но с поправкой на то, что Трамп именно из Индии решил сделать "показательную жертву" для своих новых "карательных" пошлин за закупку российской нефти.

Индусы очень хорошо зарабатывают, покупая дешевую российскую нефть и продавая по рыночным ценам на Запад изготовленное из нее топливо.

Потеря либо почти бесплатного российского сырья (потому что оплата рупиями, которые РФ вынуждена тратить в самой же Индии - индийские деньги не выходят за пределы Индии), либо западных рынков будет крайне болезненной для Дели. И им важно, чтобы какое-то соглашение между РФ и Украиной было достигнуто, чтобы исчез этот фактор риска и можно было и дальше делать "business as usual".

А именно 8 августа Трамп "назначил" дедлайном для новых пошлин за сотрудничество с РФ. Правда - только для новых пошлин, ведь против Индии уже действуют 25% "карательных" и еще 25% "величественных" пошлин Трампа (потому что в "День величия" в апреле объявлены). То есть, для Индии здесь большие ставки, чем у других.

С Малайзией, которая уже "забыла" о сбитом россиянами малайзийском самолете MH-17, и которой РФ предоставляет "плавучие атомные станции" и строит газораспределительную систему (что, конечно, ни разу не подкуп), тоже ситуация несколько похожа на индийскую.

Все крутится вокруг энергетики и "давальческих" схем со стороны Кремля. Потому что Кремлю, собственно, некуда девать столько нефти и газа - альтернатива только снижать добычу и консервировать месторождения, в условиях, что РФ технологически не способна их потом расконсервировать. Поэтому она будет продавать нефть и газ даже себе в убыток всем, кто хочет - ведь альтернативы более угрожающие в долгосрочной перспективе.

Но главный "звонок другу" был именно к Китаю, который фактически и держит РФ на "плаву", несмотря на все санкции и ограничения, и очень хорошо на этом зарабатывает. Это особенно важно, ведь если во всех упомянутых выше главным был вопрос о деньгах и энергетике, то здесь - о безопасности. Ведь Пекин уже не скрывает, что он не хочет завершения российско-украинской войны, ведь это ослабляет Запад и делает РФ полностью зависимой от китайцев.

И, очень похоже, что нечто подобное Си по телефону сказал и Путину, ведь сразу после этого Кремль вновь начал ставить дополнительные условия и тянуть время - то им локации не нравятся, то еще что-то. Вероятно, "старший товарищ" сказал не очень спешить с перемирием, потому что он пока не готов атаковать Тайвань, а США пока не очень "отвлеклись" на Украину и Европу.

Именно из-за позиции Китая (а не всех остальных "посредников-монетизаторов") есть очень большая - прямо огромная - вероятность, что эти очередные переговоры завершатся большим "пшиком".

Кстати, об "отвлечении" - Путин еще и к Лукашенко звонил. Это важно, ведь именно сейчас в РБ идут эшелоны с оружием для "учений". А фактически - для угроз Европе наступлением на Сувалки. Плюс, параллельно продолжаются российские морские "учения" на Балтике. Беларусь в августе-сентябре точно будет в центре внимания. Вероятно, поэтому именно поляки очень упорно "топят" за перемирие между Украиной и РФ (поэтому были польские "инсайды", звонок Туска, где он фактически давит на Зеленского по "перемирию" и др.) Впрочем, это несколько иная история.

После звонка из кремлевского бункера "пюрер" вылез и сам из кустов картошки и рассказал, что он вообще-то "всегда был трампистом", а идею сделать "первый шаг - чтобы на эти 50 дней ракеты не летали" вполне поддерживает. То есть, он первым среди лидеров подтвердил, что частью соглашения, предложенного Уиткоффом, является "воздушное перемирие", которое было согласовано европейцами еще весной, но отвергнуто Путиным. А теперь уже вроде бы и ничего...

Вот какие чудеса делает третий пересмотр федерального бюджета РФ, где расходы увеличивают, а доходы уменьшают. Еще бы санкциями ударить по этому "колосу на нефтегазовых ногах" - и было бы вообще хорошо. Но, к сожалению, Трамп снова повелся на этот "саммит" с Путиным и затягивание времени и, похоже, снова отложил "тяжелые" решения против "старого друга". Но посмотрим.

Подытоживая - все, кроме Китая, с кем говорил Путин, заинтересованы в любом перемирии. В первую очередь - за счет уступок со стороны Украины. Европейцы тоже уже не монолитны и не против пойти на уступки Трампу. Вероятно, инсайды CNN, что Пентагон вновь раздумывает приостанавливать поставки некоторых вооружений в Украину должно "стимулировать" на эти уступки Зеленского. То есть, все выглядит так, что Путин вновь смог "перевернуть шахматную доску" и через Уиткоффа перевернул ситуацию себе на пользу. А попытки давления Трампа, которые не были доведены до конца, способствовали объединению Глобального Юга вокруг Путина.

Но на самом деле все далеко не так просто. Как с возможностями РФ (если целые отрасли экономики там переходят на четырехдневку, то это уже "жирный" намек на то, как там все плохо), так и монолитностью Глобального Юга - если бы Трамп довел дело до конца и ударил санкциями, то никто не стал бы слушать Путина.

Показательно, впрочем, что как только Трамп начал оказывать настоящее давление - на Индию в частности - Путин сразу согласился и на встречу, и, вероятно, на перемирие в воздухе, о котором говорил Лукашенко. Это и есть тот самый "мир через силу". Надеемся, что Трамп сможет это осознать.

А РФ же критически зависима от "нейтральных" стран и не может игнорировать их мнения. Путин - не "лидер" Глобального Юга, а его прокси в спорах с Западом. Но больше всего Россия зависима от КНР, чьи интересы выходят далеко за чисто экономические и торговые - и китайцам нужно продолжение войны. Поэтому если уступки от РФ и будут, войну Кремль вряд ли будет готов завершить. Максимум - пауза для накопления ресурса.

Итак, украинцам не стоит обманываться в надеждах, не стоит слушать кучу противоречивых инсайдов и заявлений - стоит смотреть на действия с обеих сторон. А украинской власти следовало бы думать не только о международных адресатах своих заявлений о переговорах, но и о мнении самих украинцев, которых разговоры о "договорняке" откровенно деморализуют и буквально заставляют сложить руки и перестать сопротивляться. То есть делать именно то, чего нам делать категорически нельзя.