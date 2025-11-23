Начальник штаба обороны Швеции Майкл Клаессон рассказал, что РФ использует, чтобы расколоть единство европейцев.

Политическая поляризация на Западе является "лавкой сладостей" в гибридной войне России, которая стремится посеять раздор среди членов НАТО путем атак на инфраструктуру и вмешательства в выборы. Об этом в комментарии для Financial Times предупредил высший военный чиновник Швеции - начальник штаба обороны страны Майкл Клаессон.

Он рассказал, что Россия сочетает "саботаж, специальные операции, даже нападения на отдельных лиц" с атаками на критическую инфраструктуру и "использованием уязвимостей в информационной среде" с целью расколоть европейцев и "нарушить сплоченность обществ".

"Тот факт, что во многих странах Запада наблюдается определенная политическая поляризация, является, конечно, лакомым куском для воина гибридной войны", - сказал Клаессон.

Как Европа укрепляет оборону

Европейская комиссия обнародовала "дорожную карту" для оборонной промышленности, которая должна помочь усовершенствовать правила закупок в сфере обороны и включает планы по сокращению трансграничной бюрократии и улучшению инфраструктуры, чтобы армия могла быстро передвигаться по территории блока.

В мае ЕС начал программу кредитования на сумму 150 млрд евро для поддержки инвестиций в оборону в государствах-членах. Она предусматривает, что не более 35 % компонентов активов, приобретенных с помощью кредитов, должны быть изготовлены за пределами Европейской экономической зоны или Украины.

Несмотря на то, что Швеция не подала заявку на участие в программе, Клаессон заявил изданию, что это необходимый инструмент для помощи государствам-членам, которые находятся в "сложной финансовой ситуации", в модернизации их военных возможностей.

Однако он предупредил, что не следует уделять слишком большого внимания приоритетности товаров, произведенных в Европе, учитывая то, что национальные оборонные отрасли активны во всем мире.

"Сейчас нет достаточных [внутренних] производственных мощностей, чтобы удовлетворить все потребности и требования... ограничивать себя на этом этапе. Это недопустимо", - сказал Клаессон.

Гибридная война России в Европе

Напомним, что Польша обвинила агентов, связанных с российской разведкой, в актах саботажа на своих железных дорогах в этом месяце.

Россию также недавно обвинили в многочисленных вторжениях дронов в европейское воздушное пространство и распространении дезинформации во время выборов в Европарламент.

Другие направления конфликта

Клаессон предупредил, что НАТО также должно быть более внимательным к деятельности России в Северной Африке. По его словам, там Россия контролирует маршруты незаконной перевозки мигрантов и наркотиков, а также другие преступные действия. "Это очень быстро распространяется... на всю Европу и территорию НАТО", - сказал он.

Он также прокомментировал риски, связанные с таянием Арктики, отметив, что это имеет последствия для способности России к нанесению второго удара. Однако, по его словам, Москве понадобятся "огромные инвестиции", чтобы сохранить свое преимущество в Арктике, поскольку значительная часть ее военной инфраструктуры там была построена на тающей вечной мерзлоте.

