Двое граждан Украины, которых в Польше подозревают в совершении диверсий на железной дороге между Люблином и Варшавой, имели сообщников.

Польские правоохранители установили еще 4-х подозреваемых в причастности к взрывам на железной дороге. Это - граждане Украины, постоянно проживающие в Польше. Об этом сообщает польское интернет-издание Onet

"Двое граждан Украины, которые по запросу россиян совершили акты саботажа на польской железной дороге, действовали не в одиночку. По данным источников Onet, польские службы нашли четырех их сообщников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все они имеют украинское гражданство и проживают в Польше. Полиция установила их личности и место жительства.

Видео дня

Диверсия на железной дороге в Польше - последние новости

Как писал УНИАН, 16 ноября в Польше был поврежден участок железной дороги, по которой следуют поезда в Украину. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, речь шла об участке железнодорожного пути в Мазовецком воеводстве, который соединяет Варшаву со станцией Дорогуск на границе с Украиной.

Также Туск заявил, что подозреваемыми в совершении преступления являются двое граждан Украины, которые пересекли границу Польши из Беларуси этой осенью и, как считается, сотрудничали с российскими разведывательными службами.

В МИД Польши заявили, что заявил, что инциденты саботажа на железной дороге являются "актом государственного терроризма" со стороны России и пообещали отреагировать на саботаж "не только дипломатически".

Также Польша объявила о закрытии последнего российского консульства, оставшегося в стране.

Вас также могут заинтересовать новости: