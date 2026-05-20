Россия может напасть на страны НАТО уже в ближайшее время, - эксперт

Этому, в частности, способствует политика Трампа.

Обвинения российской стороны в якобы участии стран Балтии в атаках на территорию РФ могут быть частью подготовки Москвы к открытию второго фронта против стран-членов НАТО. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"И это может произойти в ближайшее время. Об этом сейчас много говорят, и для этого есть предпосылки. Начиная с политики Трампа, который дает понять, что США в случае чего не будут участвовать и защищать своих союзников по Североатлантическому альянсу. И это вписывается в желание Путина фактически развалить НАТО и подорвать единство ЕС", – сказал Попович.

Он добавил, что именно в этом году перед Путиным открылась такая возможность, и она может продлиться до момента выборов в США. Поскольку после этого Трамп может потерять часть своего влияния как на Палату представителей, так и на Сенат.

"Поэтому эта угроза сейчас усиливается для европейских стран. И все эти угрозы сводятся к тому, что Путин может искать поводы, чтобы начать гибридную операцию, в частности против стран-членов НАТО, в частности против стран Балтии", – добавил Попович.

Эксперт также отметил, что Россия может рассматривать различные сценарии вторжения в европейские страны. В частности, это может быть попытка повторить тот сценарий, который Москва реализовала в 2014 году на востоке Украины и в Крыму. Ведь для этого им не нужно большое количество сухопутных войск.

"Что такое захват Крыма РФ? Разве там участвовало много войск? Там не было танковых соединений, не было ракетных ударов. Там была спецоперация с участием спецназа российской армии и при помощи элементов, которые поддержали их на территории Крыма. Такая ситуация может повториться и на территории стран Балтии. Это один из вариантов. Второй вариант, который может быть развернут в любой день, – это удар дронами по территории одной из стран Балтии. И не только Балтии, это может быть Финляндия, Швеция, Польша", – отметил Попович.

Провокации РФ в сторону Европы

Напомним, 20 мая служба внешней разведки РФ заявила, что Латвия якобы согласилась предоставить свою территорию Украине для запуска дронов по России. Там также высказали ряд угроз в адрес Риги, заявив, что "координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны" и что страну ждет "справедливое возмездие", от которого "членство страны в НАТО не защитит".

Кроме того, 19 мая Россия заявила, что присоединится к ядерным учениям на территории Беларуси, которые продлятся до 21 мая. В них примут участие более 64 тыс. военных и более 7,8 тыс. единиц техники.

