РФ отправила самолеты Су-35С с демонстрационных полетов на выполнение боевых задач (фото)

Раньше их использовали для показательных выступлений и авиашоу, а сейчас они вооружены ракетами.

Норвежские истребители F-35 поднялись в воздух, чтобы перехватить над Баренцевым морем группу российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении истребителей Су-35С из пилотажной группы "Русские Витязи".

Об этом Вооруженные силы Норвегии сообщили в соцсети X, обнародовав кадры перехвата. В сообщении уточнили, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство Норвегии. Такие перехваты и последующее сопровождение – это обычная практика, которая позволяет контролировать ситуацию вблизи границ стран НАТО и своевременно реагировать на потенциальные риски.

Во время очередной миссии НАТО по воздушному патрулированию истребители F-35 обнаружили и сопроводили два стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35С, отмечается в отчете.

По информации издания "Милитарный", главной особенностью этой встречи в небе стало то, что по крайней мере один из истребителей Су-35С имел характерную окраску авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи". Несмотря на то, что эти самолеты традиционно ассоциируются с международными авиашоу и парадами, зафиксированный борт находился в полной боевой конфигурации, неся ракеты класса "воздух-воздух".

Российский пропагандист Илья Туманов, ведущий авиационный канал Fighterbomber, подтвердил, что летчики "Русских Витязей" уже длительное время выполняют боевые задачи. В то же время, по его словам, обычно они используют стандартные Су-35С, а не борты, закрепленные за пилотажной группой.

"Времена сейчас такие, что все имеющееся вооружение и личный состав нужно использовать рационально, чтобы нагрузка распределялась равномерно и на технику, и на людей", - прокомментировал он.

Российские истребители: новости

Ранее УНИАН писал, что российские истребители Су-35 становятся значительно опаснее для сил НАТО из-за интеграции дальнобойных ракет класса "воздух-воздух" Р-37М. Благодаря этому оружию самолеты способны поражать воздушные цели на расстоянии до 320 километров, что создает серьезную угрозу даже для авиации Альянса. Использование таких ракет позволяет врагу атаковать самолеты поддержки, такие как топливозаправщики и разведчики, оставаясь вне зоны действия большинства западных систем ПВО.

Добавим, что по итогам 2025 года Таганрогский авиационный научно-технический комплекс продемонстрировал чистый убыток в размере более 5 млрд руб. Это предприятие является стратегически важным для РФ, поскольку занимается модернизацией самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и разработкой новых А-100. Финансовые показатели завода резко ухудшились, ведь доходы компании сократились почти в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Задолженность предприятия перед кредиторами значительно выросла и достигла отметки в 27 млрд руб.

