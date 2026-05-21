'Плохой мир' для Украины грозит Европе последствиями на десятилетия, – президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина является одним из сильнейших игроков в сфере обороны в Европе.

Президент Чехии Петр Павел на открытии международной конференции по безопасности GLOBSEC в Праге заявил, что "плохой мир" для Украины будет иметь последствия для Европы на десятилетия, сообщает Радио Свобода.

По его словам, Украина не только защищает Европу, но и меняет подход Европы к ведению войны. Павел назвал Украину одним из сильнейших игроков в сфере обороны в Европе.

"Она продемонстрировала исключительную стойкость, приобрела большой боевой опыт и развила технологические инновации", – отметил президент Чехии.

Он подчеркнул, что поддержка Украины – это не благотворительность, а прямая инвестиция в европейскую безопасность.

"Если Украина победит – Европа станет безопаснее. Если же Украину заставят пойти на невыгодный мир, мы все будем ощущать последствия этого десятилетиями", – подчеркнул Павел.

По мнению президента Чехии, в будущих конфликтах решающую роль будут играть технологии. Поэтому он считает, что Европейский Союз и США не должны конкурировать в сфере искусственного интеллекта, а сотрудничать.

Павел отметил, что Европа слишком поздно осознала, насколько быстрым будет развитие технологий, поэтому должна существенно ускорить инвестиции в науку и разработки.

Издание отметило, что чешский президент вспомнил слова главы Кремля Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина о том, что мир будет контролировать тот, кто совершит значительный прорыв в сфере искусственного интеллекта.

Он добавил, что войны в Украине и на Ближнем Востоке показывают, что технологическое превосходство меняет правила игры.

"Если мы будем конкурировать между собой в Европе или между Европой и США, то можем проиграть Китаю и другим конкурентам на глобальной арене", – предупредил Павел.

По его мнению, каждая война ускоряет технологический прогресс и общественные процессы – и война в Украине не является исключением.

"Украина продемонстрировала не только решимость и героизм, но и невероятную способность адаптироваться, внедрять инновации и меняться. Это то, что мы в Европе утратили из-за многочисленных регулирований, необходимых в мирное время. Но во время конфликта нужно быть гибкими и достигать результатов в максимально короткие сроки", – отметил президент Чехии.

По его словам, НАТО и ЕС не являются конкурентами, они должны взаимно дополнять друг друга в сфере безопасности.

"НАТО знает, какие маршруты, порты, железные дороги, мосты и аэропорты являются критически важными для переброски сил по всей Европе в случае кризиса. У ЕС есть финансовые и регуляторные инструменты, которые могут помочь модернизировать значительную часть этой инфраструктуры", – поделился политик.

Он не исключает, что к сотрудничеству могут быть привлечены и партнеры за пределами ЕС – Великобритания, Канада или Норвегия, которые являются ключевыми для безопасности континента.

"Их роль в логистике, морской безопасности или разведке, а также в поддержке Украины – неоценима", – подчеркнул Павел.

