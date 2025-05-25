Страна является членом НАТО с момента основания альянса в 1949 году.

Интенсивные милитаризация и "натоизация" северных регионов Норвегии приведут не к укреплению их безопасности, а к повышению уровня военно-политической напряженности и эскалационных рисков в Арктике.

Об этом в комментарии пропагандистам из российского РИА Новости заявили в посольстве России в Норвегии, комментируя слова норвежского министра иностранных дел Эспена Эйде о вероятном усилении роли Североатлантического альянса в Арктике:

"Все более явное подтягивание ВС стран НАТО на норвежский Север и в арктический регион происходит под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохранении заинтересованности в поддержании региональной стабильности, избежании недоразумений и непреднамеренной эскалации. При этом между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность опасных инцидентов".

Норвегия усиливает оборону

Напомним, с началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году страны Северной Европы, в частности Норвегия, стали все больше обеспокоены вызовами безопасности со стороны Москвы.

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Как одна из стран НАТО, Норвегия имеет общую сухопутную и морскую границу с Россией на Крайнем Севере, поэтому ее стратегическое расположение делает ее важным элементом безопасности Северной Атлантики.

В последние годы в Норвегии фиксируют рост активности российских спецслужб, а также киберугроз и попыток подрывной деятельности. В ответ Осло усилило меры безопасности, наращивает оборонный бюджет и активнее сотрудничает с союзниками по НАТО.

Также растет напряжение в Арктике - регионе, где Россия проводит милитаризацию и пытается усилить свое геополитическое доминирование.

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