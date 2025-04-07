Норвежское правительство подтвердило, что Европа продолжает поддерживать Украину.

Норвегия выделила на военную помощь Украине дополнительные 4 миллиарда норвежских крон (около 415 млн евро - УНИАН) на боеприпасы. О соответствующем решении страны, принятом 7 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

Указывается, что соответствующие средства будут выделены в виде грантов на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

"Артиллерийские снаряды являются необходимым условием освободительной борьбы Украины против российских оккупантов. Поэтому для Норвегии также важно внести свой вклад в пополнение запасов украинских боеприпасов", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

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Он добавил, что Украина постоянно напоминает об этой важной необходимости. А для ее удовлетворения европейские страны объединяют усилия.

Пресс-служба норвежского правительства также сообщила о том, что поддержка Украины будет одной из тем, которые поднимутся на встрече в Брюсселе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен:

"Норвежские средства являются нашим вкладом в текущую кампанию по финансированию, возглавляемую Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас".

Отмечено, что Норвегия предоставляет 1 млрд норвежских крон, чтобы сделать свой вклад в финансовый механизм Европейского фонда мира (EPF).

"ЕС и Норвегия тесно и результативно сотрудничают в вопросах военной поддержки Украины. И вклад в EPF, и наша совместная поддержка чешской инициативы - это очередное подтверждение того, что Европа поддерживает Украину", - подчеркнул Стере.

Он подчеркнул, что в настоящее время ЕС и Норвегия тесно и плодотворно сотрудничают в вопросах военной помощи Украине. Потому, как отметил премьер-министр страны, вклад в финансовый механизм Европейского фонда мира и поддержка чешской инициативы по боеприпасам еще раз подчеркивают, что Европа поддерживает Киев.

Поставки боеприпасов в Украину

Как писал УНИАН, чешское правительство организовало новую "снарядную инициативу" по закупке боеприпасов для Украины. Глава внешнеполитического ведомства страны Ян Липавский сообщил, что Прага изучала возможные способы финансирования такой инициативы.

Недавно он рассказал, как долго чехи смогут поставлять боеприпасы для Украины. По словам Липавского, Чехия готова ежемесячно это делать до сентября 2025 года. Министр также добавил, что инициатива уменьшает эффективность российской артиллерии в пять раз.

Недавно глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас перед саммитом министров обороны ЕС в Варшаве Кая Каллас раскрыла, сколько боеприпасов ЕС поставляет Украине. По ее словам, европейские страны уже обеспечивают более 50% от общей потребности страны в снарядах.

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