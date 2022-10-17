Они решили запечатлеть сооружения, которые запрещено снимать законодательством скандинавской страны.

В Норвегии арестовали четырех россиян. Они фотографировали стратегические объекты, которые запрещено снимать законодательством. Граждане РФ заверяли, что прибыли в страну как туристы.

Информацией об инциденте поделился портал NRK со ссылкой на официальный пресс-релиз.

Четырех россиян остановили, когда они ехали на автомобиле в городе Мушеэн. Во время досмотра группы были обнаружены фото стратегических объектов, которые расположены в регионе Нурланн. Их запрещено снимать, поэтому члены правоохранительных органов Норвегии задержали граждан РФ.

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Троих мужчин и одну женщину отправили под стражу на семь дней, согласно решению окружного суда Хельгеланна. Полиция также изъяла "некоторое количество" фотографий и оборудования россиян. При этом задержанные утверждали, что решили посетить Норвегию в качестве туристов.

Предыдущие аресты россиян в Норвегии

Граждане РФ не впервые фотографируют запрещенные объекты на территории скандинавского государства.

Первый такой случай произошел 14 октября. На пограничном переходе Стурскуг задержали россиянина, в багажнике которого обнаружили два дрона и несколько электронных устройств хранения данных. Мужчине выдвинули подозрение в нарушении санкций, введенных против России после полномасштабного вторжения в Украину.

А 16 октября в Норвегии арестовали второго гражданина РФ. Он запускал беспилотник над аэропортом Тромсе на севере Норвегии. Во время обыска у задержанного изъяли фототехнику, дрон и карты памяти.

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