Норвегия построит бомбоубежища на случай 'худших сценариев' со стороны РФ

Россия, имеющая общую границу с Норвегией за Полярным кругом, не демонстрирует никаких признаков отказа от своей агрессивной позиции.

Правительство Норвегии объявило, что планирует вновь ввести обязанность строить бомбоубежища в новых зданиях, эта практика была прекращена в 1998 году, пишет Politico.

Решение принято в тот момент, когда полномасштабная война Москвы против Украины приближается к третьей годовщине, а Россия, которая имеет общую границу с Норвегией за Полярным кругом, не демонстрирует никаких признаков отказа от своей агрессивной позиции.

"Вокруг нас больше неопределенности. Мы должны позаботиться о гражданском населении в случае худшего сценария с войной или вооруженным нападением", - сказала министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мел для общественного вещания NRK.

Видео дня

"В таком случае укрытие является одной из необходимых нам мер защиты", - добавила она.

До 1998 года любой крупный жилой комплекс в Норвегии должен был иметь бомбоубежище; но с тех пор новых бомбоубежищ не строили. Мел отметила, что требование будет касаться комплексов площадью более 1000 квадратных метров.

Правительство предлагает два типа укрытий: новые, которые будут защищать от химического и радиоактивного оружия; а некоторые для защиты от обычного оружия, которое можно было бы перепрофилировать из станций метро или парковочных гаражей.

Эта мера является частью общего отчета о готовности, который содержит более сотни различных рекомендаций, направленных на укрепление и подготовку Норвегии - к возможной войне, а также в случае экстремальных погодных условий или событий, таких как пандемия.

"Готовность России использовать военную силу для достижения политических целей свидетельствует о том, что Норвегии, скорее всего, еще долго придется иметь дело с непредсказуемым и склонным к риску соседом", - говорится в отчете правительства.

Помощь Украине от Норвегии

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Норвегия профинансирует украинское производство оружия и техники. По его словам, во время визита в Осло удалось договориться с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом о том, что Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки - прямого финансирования производства в Украине.

Норвегия летом заявила, что передаст Украине шесть истребителей F-16. По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама, по мере того, как Украина будет получать больше обученных пилотов и вспомогательного персонала, стороны коалиции истребителей будут добавлять Украине новые самолеты.

Также страна усиливает систему противовоздушной обороны Украины комплексами NASAMS.

Вас также могут заинтересовать новости: