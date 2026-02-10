РФ может готовить новую войну против стран Балтии или соседей, - отчет Мюнхенской конференции

Аналитики предупреждают о завершении эпохи американского "зонтика безопасности" и риске новых конфликтов в Европе.

Россия вероятно готовится к новым военным конфликтам в Европе - в частности против стран Балтии или одного из своих соседей. Об этом говорится в новом отчете Мюнхенской конференции по безопасности, авторы которого предупреждают о завершении эпохи американского "зонтика безопасности" для Европы.

В документе отмечается, что вторая администрация президента США Дональда Трампа четко дала понять: ответственность за европейскую безопасность должны нести сами европейские члены НАТО. В частности, министр обороны США Пит Хэгсет во время заседания Контактной группы 12 февраля 2025 года заявил, что обеспечение безопасности Европы должно стать приоритетом именно для европейцев.

Европа остается один на один с угрозами

Согласно новой доктрине Вашингтона, страны Европы должны взять на себя "преимущественную часть" как летальной, так и нелетальной помощи Украине. В отчете отмечается, что с января 2025 года военная поддержка США резко сократилась, а вопрос безопасности все чаще используется Вашингтоном как инструмент экономического давления – в связке с торговыми уступками со стороны ЕС.

На этом фоне, по оценкам аналитиков, Кремль наращивает агрессивную политику. Россия полностью перевела экономику на военные рельсы, тратя около 40% федерального бюджета на оборону, и не отказалась от максималистских целей в войне против Украины.

Возможные сценарии новой войны

Авторы отчета, ссылаясь на данные разведки, указывают на несколько потенциальных сценариев:

региональная война в Балтии может начаться в течение двух лет после возможного прекращения огня в Украине;

локальный конфликт против одного из соседей России – уже через шесть месяцев.

Также отмечается, что Москва уже активизировала гибридную кампанию в Европе. Речь идет, в частности, о диверсиях на энергетической инфраструктуре и нарушении воздушного пространства Польши и Эстонии в сентябре 2025 года.

Европу тревожит мирный план при поддержке США

Отдельное беспокойство в европейских столицах вызвал так называемый мирный план из 28 пунктов, который появился в ноябре 2025 года при поддержке США. Документ, по оценке авторов отчета, в значительной степени игнорирует интересы Европы, предусматривает территориальные уступки со стороны Украины, ограничение численности ВСУ и исключение членства Киева в НАТО.

В отчете отмечается, что США все чаще действуют как "арбитр", а не союзник.

Европа увеличивает расходы, но не создает совместной обороны

Несмотря на то, что европейские страны в целом увеличили оборонные бюджеты на 41%, авторы отчета считают эти шаги недостаточными. Вместо формирования единой оборонной системы в пределах ЕС государства пошли по пути "промышленного национализма", продолжая закупки американских систем вооружения – в частности F-35 и Patriot – с целью сохранения лояльности Вашингтона.

Завершая отчет, аналитики предупреждают, что дальнейшие колебания и отсутствие стратегических решений могут оставить Европу в "серой зоне" между различными сферами влияния, постепенно подрывая ее способность самостоятельно определять собственное будущее.

Может ли Россия напасть на страну НАТО – последние новости

Как сообщал УНИАН, в настоящее время нет признаков того, что Россия намеревалась напасть на какую-либо из стран Балтии или на НАТО в целом.

По словам генерального директора Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розина, Россия пытается сдержать перевооружение Европы разговорами о мире и о том, что это якобы отнимает деньги в других сферах, например, в социальной.

