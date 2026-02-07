Британия готова захватывать суда теневого флота, связанные с Россией, - The Guardian

Военные варианты захвата рассматривались в ходе обсуждений с участием союзников по НАТО.

Великобритания готова конфисковывать связанные с Россией танкеры "теневого флота", и это может привести к открытию нового фронта против Москвы. По данным источников The Guardian в британском Министерстве обороны, военные варианты захвата рассматривались в ходе обсуждений с участием союзников по НАТО.

"В прошлом месяце Королевская морская пехота провела брифинг для британских парламентариев и пэров, посвященный угрозе со стороны России и ситуации в Арктике и Крайнем Севере. Один из присутствующих сказал, что морские пехотинцы "с нетерпением ждут" приказа о захвате судна", - пишет издание.

В январе, по данным Lloyd’s List Intelligence, в Ла-Манше или Балтийском море были замечены 23 судна теневого флота, использующие фальшивые или поддельные флаги. Многие из них связаны с экспортом российской нефти, в основном морским путем в Китай, Индию и Турцию.

"Королевский флот мог бы оспаривать действия любого количества судов в соответствии с морским правом, поскольку они фактически не являются гражданскими", – сказал Ричард Мид, главный редактор Lloyd’s List. "Но они этого не сделали, потому что существует риск эскалации".

Месяц назад США преследовали танкер Marinera от Карибского моря до Северной Атлантики, захватив его между Шотландией и Исландией при помощи Великобритании.

В то же время операция под руководством Великобритании или европейских стран потенциально была бы более рискованной, "потому что Москва, вероятно, отреагировала бы более решительно", – сказал Мид. Риски могли бы быть снижены, если бы захват произошел вдали от вод Балтийского моря или Арктики, добавил он.

В конце января министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Великобритания проведет встречу стран Балтии и Северной Европы для обсуждения "военных вариантов, которые мы могли бы использовать". Он предположил, что любую конфискованную нефть можно будет продать "и переправить в Украину для борьбы с вторжением Путина".

Как отмечает издание, уклонение от соблюдения правил, которое делает идею "теневого флота" привлекательной для Москвы, также делает ее уязвимой. Флаг судна фактически принадлежит его собственной юрисдикции, но если судно использует фальшивый или даже несколько флагов, оно фактически является безгосударственным и, следовательно, теоретически может быть конфисковано, хотя в европейских странах точная юридическая интерпретация отличается.

Неясно, насколько захват одного или двух судов теневого флота нанесет ущерб экономике Москвы. Пока данные об объемах экспорта нефти не указывают на значительное снижение показателей: объем экспорта России остается на уровне более 5 миллионов баррелей нефти в день.

В настоящее время в эксплуатации остается более 200 судов теневого флота, связанных с Россией, хотя основной российский флот под собственным флагом расширяется. Сейчас на него приходится 51% объемов перевозок.

Борьба с "теневым флотом" РФ

В декабре 2025 года Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры в отношении еще 41 судна, которые являются частью российского "теневого флота" нефтяных танкеров и способствуют поступлению доходов России от продажи энергетических ресурсов.

Также Евросоюз обсуждает возможность замены в 20-м пакете санкций ценового потолка для российской нефти на запрет предоставлять танкерам теневого флота услуги в сфере судоходства - от страховок до обслуживания в портах.

