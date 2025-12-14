Глава МИД Украины отреагировал на недовольство Орбана относительно замораживания российских активов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на критику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно замораживания российских активов в Европе. Он опубликовал сообщение в соцсети Х.

"Самый ценный замороженный актив России в Европе", - коротко написал Сибига под сообщением Орбана, в котором он называет решение о замораживании активов РФ "объявлением войны".

При этом, министр иностранных дел Украины не стал уточнять, что означает его комментарий.

Примечательно, что премьер-министр Венгрии обвинил Брюссель в том, что замораживание активов "обходит Венгрию и насилует европейское право посреди белого дня".

"Венгрия не будет подыгрывать этой извращенной брюссельской схеме", - заявил Орбан.

Репарационный кредит для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат и председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа рассказала, что в Еврокомиссии предлагают разделить будущий "репарационный кредит" на два направления: вооружение и бюджетная поддержка. Добавляется, что сумма помощи составит 90 миллиардов евро на два года, то есть, на 2026 и 2027 годы. Пидласа отметила, что бюджетная поддержка может предоставляться в виде макрофинансовой помощи или в рамках Ukraine Facility.

Также мы писали, что Италия, Болгария и Мальта присоединились к призывам Бельгии выдвинуть на обсуждение альтернативную схему кредитования Украины на сумму 210 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов. Эти страны поддерживают предложение Европейской комиссии о бессрочном блокировании суверенных фондов Москвы, хранящихся в ЕС.

