Паралич в Брюсселе: в Европе назревает дипломатическая революция, - Politico

Европейский Союз столкнулся с беспрецедентным системным кризисом, который ставит под угрозу его роль как глобального игрока.

Растущие провалы Европы во внешней политике – от трудностей с финансированием Украины до разрозненной реакции на войну с Ираном – подпитывают призывы к коренному пересмотру того, как блок ведет дипломатию.

Неспособность ЕС принимать единые решения, такие как разблокирование кредита Киеву на 90 миллиардов евро, введение санкций против радикальных поселенцев на Западном берегу и реализация мер против России, обнажает системный паралич, пишет Politico со слов девяти дипломатов ЕС, официальных лиц, законодателей и экспертов.

Сообщается, что на карту поставлено нечто большее, чем внутренние процессы: в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке, затянувшейся войны России в Украине и напряженности в трансатлантических отношениях дипломаты подчеркнули, что ЕС рискует оказаться на обочине в момент, когда геополитические решения принимаются быстрее, чем их может обработать система.

Разочарование из-за тупиковой ситуации выплескивается наружу. Растущая группа стран во главе с Германией и Швецией настаивает на резком ограничении или полной отмене национальных вето, которые позволяют одной столице блокировать действия всего блока.

"Мы должны отменить принцип единогласия в ЕС во внешней политике и политике безопасности до конца текущего законодательного периода, чтобы стать более способными к действиям на международной арене и стать по-настоящему взрослыми", – заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. "Весь опыт, который мы получили за последние недели с помощью Украине и санкциями против России, указывает на это".

Еще недавно премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отмечал, что дискуссии об использовании голосования квалифицированным большинством для принятия внешнеполитических решений "возникнут снова" среди лидеров. Это давление происходит на фоне того, как Венгрия – менее чем за неделю до своих выборов 12 апреля – неоднократно задерживала важные решения, включая кредит Киеву в размере 90 миллиардов евро.

Это усиливает опасения в других столицах, что результаты внешней политики ЕС могут стать заложниками внутренней политики. Даже если премьер-министр Виктор Орбан потеряет власть, дипломаты предупредили, что коренная проблема останется, так как принцип единогласия позволит любому правительству занять ту же блокирующую роль.

"Существуют серьезные проблемы в том, как мы принимаем решения", – пояснил испанский законодатель-социалист Начо Санчес Амор, входящий в комитет Европарламента по иностранным делам. "Каждый месяц возникает новый вопрос, подчеркивающий эту тенденцию. Мы должны реагировать".

Другая группа стран, включая Францию, Бельгию и малые государства-члены, которые боятся быть подавленными, твердо защищают право вето, утверждая, что оно является основой их национальных интересов.

"Я думаю, что начало дебатов о правилах единогласия в Европе сейчас было бы кратчайшим путем к возникновению реальных проблем", – заявил журналистам в Брюсселе премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Пусть расцветают сто цветов

СМИ пишет, что один пункт находит почти всеобщее согласие в европейских столицах: система не работает.

"Посмотрите на санкции против поселенцев на Западном берегу – это полная катастрофа", – заметил высокопоставленный чиновник ЕС. Он имел в виду широко поддерживаемые планы введения санкций против экстремистски настроенных израильских поселенцев, заблокированные Венгрией. "У нас 26 стран из 27 поддерживают это, даже Германия "за", но мы ничего не можем сделать из-за одной".

Недавняя институциональная напряженность усилила чувство дрейфа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас вступили в спор о том, кто должен играть ведущую роль во внешней политике. В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время встречи послов ЕС призвал главу Комиссии соблюдать границы своей роли.

Однако дипломаты и официальные лица подчеркнули, что такие битвы за сферы влияния являются симптомом, а не причиной.

Проблема в праве вето

Для многих реальная проблема – это единогласие. Еще один из высокопоставленных дипломатов ЕС указал на показательный эпизод 2022 года, когда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто принимал участие в заседаниях Энергетического совета ЕС, где решения принимаются квалифицированным большинством.

"Он вел себя как обычно, обрушиваясь с критикой во все стороны", – вспомнил дипломат. Но, в отличие от внешней политики, Будапешт могли переголосовать. "Он был шокирован. Он думал, что все еще находится в Совете по иностранным делам", – добавил дипломат.

Поскольку президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц по-прежнему расходятся во мнениях по этому вопросу, аналитические центры и политические партии пытаются сформировать ход дискуссии. Правоцентристская Европейская народная партия выдвинула предложения по изменению архитектуры внешней политики ЕС, призвав в своем манифесте 2024 года заменить главу внешнеполитического ведомства ЕС на "министра иностранных дел ЕС в ранге вице-председателя Еврокомиссии" и создать Совет безопасности, в который также вошли бы такие партнеры, как Великобритания, Норвегия и Исландия.

Слияние ЕВСД с Комиссией

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Стефан Лене также выступил за структурные изменения, включая возвращение ЕВСД в состав Комиссии и создание Европейского совета безопасности для более быстрого реагирования на возникающие угрозы, включая беспилотники и ракеты из Ирана.

"Тот факт, что наши внешнеполитические структуры дисфункциональны, понимают многие", – пояснил Лене. "Вызовы в сфере внешней политики и безопасности стали совершенно иными. И отсутствие инноваций в этой области, мягко говоря, странно".

Он добавил, что идея интеграции ЕВСД в Комиссию имеет определенную поддержку, "а именно в кабинете президента Комиссии". Не все в этом убеждены. "Я думаю, что Комиссии это бы очень понравилось", – заметил четвертый дипломат ЕС по поводу слияния структур, в то время как высокопоставленный представитель ЕВСД более резко отверг эту идею.

Для Санчеса Амора проблема заключается не столько в структурах, сколько в политической воле. "Мы должны использовать тот факт, что в принятии решений так много проблем, чтобы серьезно подумать об этом: давайте соберем Совет, Парламент, Комиссию и высокого представителя, чтобы обсудить это", – заявил он, предостерегая при этом от изменения договоров.

Другие считают, что диагноз проще. "Основная проблема не изменилась, основная проблема внешней политики – это единогласие", – подытожил один из высокопоставленных дипломатов ЕС. "Вы можете создать хоть тысячу институтов. Пока у вас есть единогласие, система никогда не сможет работать должным образом".

