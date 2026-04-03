У Европы есть ресурсы для сдерживания России, но не хватает кое-чего другого, – Atlantic Council

В настоящее время Европа оказалась в новой геополитической реальности, говорится в материале.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину продолжается уже пятый год, но в способности Европы сдерживать Москву все еще есть сомнения.

Atlantic Council утверждает, что у Европы есть для этого ресурсы. Однако реакция на российскую агрессию до сих пор тормозится такими проблемами, как политическая разобщенность и отсутствие чувства срочности.

"Цифры говорят сами за себя. Номинальный ВВП России оценивается примерно в 2,5 триллиона долларов. В то же время совокупный ВВП Европейского Союза, Великобритании и Норвегии составляет более 20 триллионов долларов. В совокупности европейские оборонные бюджеты также значительно превышают российский, хотя некоторые исследования указывают, что растущие военные расходы Москвы сейчас могут превышать европейские по паритету покупательной способности", – подчеркивает автор.

В материале говорится, что Украина приняла меры для резкого наращивания производства дронов, сокращения сроков закупок и т. д. В то же время в Европе значительная часть оборонного планирования сосредоточена именно на долгосрочных целях. Хотя автор отметил, что был сделан ряд значимых шагов для расширения производства артиллерийских снарядов.

В трансатлантических отношениях растет напряженность

После того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, становится все более очевидным, что США хотят пересмотреть свою роль в обеспечении европейской безопасности. Широко признается, что Европа не может оставаться столь же зависимой от США, как это было раньше.

"В достижении этой цели Европа не должна ограничиваться лишь тем, чтобы сравняться с объемами производства вооружений России в условиях войны. Вместо этого целью должна быть мобилизация европейских ресурсов в такой степени, чтобы обеспечить подавляющее превосходство. Соответствующим ориентиром является не паритет с военной машиной Путина, а гораздо более амбициозное расширение общего потенциала оборонного сектора, способного сдержать любую будущую российскую агрессию", – говорится в материале.

И важную роль в этом процессе может сыграть Украина, говорит автор. Страны Европы должны воспринимать Киев как партнера с большими производственными мощностями и оперативным опытом. И ряд стран уже инвестируют в оборонный сектор Украины или создают совместные предприятия. Киев же открывает экспортные хабы и производственные мощности в оборонном секторе по всей Европе.

Европа оказалась в новой реальности

Как пишет автор, сейчас Европа оказалась в новой геополитической реальности. Сегодня ее формируют экспансионистская Россия и американская администрация, которая больше не готова гарантировать безопасность континента. Несмотря на то, что в европейских столицах признают необходимость перехода к гораздо более самодостаточной стратегии безопасности, фактические действия все еще неравномерны.

"Европа должна стремиться достичь более широкого консенсуса в отношении приоритетов в сфере безопасности, что позволит без промедления расширить оборонную промышленную базу континента, обеспечить надежность цепочек поставок и нарастить мощности производственных линий. Ресурсы для осуществления этой трансформации есть. Вопрос заключается в том, смогут ли европейские лидеры принять меры, прежде чем окно возможностей еще больше сузится и они столкнутся с еще более сильным и дерзким противником в значительно менее благоприятных условиях", – резюмирует Atlantic Council.

Оборонные возможности Украины

Ранее Foreign Affairs писал, что Украина опережает Европу по военным возможностям, которые будут определять поля сражений в течение следующего десятилетия. Отмечалось, что за годы противостояния российской агрессии наше государство стало ведущим специалистом в перехвате БПЛА, многоуровневой противовоздушной обороне, радиоэлектронной борьбе и беспилотных системах. И Европа должна увидеть в Украине важный элемент европейской безопасности, а не только получателя помощи.

Между тем глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна сказал, что Европа нуждается в гарантиях безопасности от Украины. По его словам, НАТО говорит не только о том, чтобы предоставить такие гарантии Украине, "но и о том, что наш регион нуждается в гарантиях безопасности от Украины, поскольку Украина сейчас является самой большой, самой эффективной и самой опытной военной силой в нашем регионе".

