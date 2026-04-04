'Отменить бессмысленные санкции': Орбан и Фицо начали финальный 'штурм' Брюсселя

Уже 12 апреля Орбан, по всей видимости, проиграет парламентские выборы, но единственное, что его интересует, – это снятие санкций с России.

За неделю до выборов в Венгрии, которые Виктор Орбан рискует с треском проиграть, венгерский и словацкий премьер-министры провели телефонный разговор. По его итогам они призвали Европу немедленно вернуться к российской нефтегазовой игле.

В видеообращении, опубликованном в Facebook, Виктор Орбан заявил, что ситуация в европейской энергетике является критической, и поэтому Брюссель должен немедленно снять все санкции с российских энергоносителей.

"Европейской экономике угрожает дефицит энергии и вызванный им рост цен. Опасность неизбежна, и этой опасности можно избежать только тогда, когда Европейский Союз будет пополнять свои запасы нефти и газа со всех возможных направлений, из всех возможных источников, в максимально возможных количествах и как можно быстрее", – заявил он.

При этом Орбан добавил, что Брюссель должен заставить президента Украины Владимира Зеленского немедленно запустить нефтепровод "Дружба".

В свою очередь его словацкий коллега Роберт Фицо сравнил Евросоюз с "кораблем самоубийц". В посте в Facebook он пожаловался, что Венгрия и Словакия не могут преодолеть глобальный энергетический кризис, борясь с ним только на национальном уровне.

"Тем не менее, правительства Словацкой Республики и Венгрии делают все возможное, чтобы защитить свои национальные экономики и своих граждан от идеологической слепоты и некомпетентности Еврокомиссии, злонамеренного украинского президента и последствий войны против Ирана", – заявил он.

Фицо призвал Европу "немедленно возобновить диалог с Россией", чтобы обеспечить поставки нефти и газа из страны-агрессора.

"Следует отменить бессмысленные санкции, запрещающие импорт газа и нефти из России, запустить отдельную инициативу ЕС для быстрого прекращения войны в Украине и принять решительные меры для возобновления работы нефтепровода "Дружба", – добавил Фицо.

Энергетический кризис в Европе

Как писал УНИАН, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, в частности блокирование Ираном Ормузского пролива, вызвала перебои в поставках нефти и газа в Европу.

Европейская комиссия заявила о риске затяжного энергетического кризиса и призвала государства-члены ЕС к экстренным мерам энергосбережения, включая переход на удаленную работу и сокращение использования транспорта.

Помимо роста цен на топливо в Европе, местами наблюдается даже его физический дефицит. Так, на днях сообщалось о перебоях с бензином на французских АЗС.

Вас также могут заинтересовать новости: