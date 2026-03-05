Президент отметил, что Украина получала от партнеров Storm Shadow, SCALP и ATACMS.

Все дальнобойные возможности, которыми располагают ВСУ для ударов на расстояние от 500 до 1000 и даже более километров, были созданы в Украине. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью для The Independent, перечислив также дальнобойную помощь от партнеров:

"Мы получаем Storm Shadow от Великобритании, и это помогает. Это очень хорошее оружие. Мы также получаем SCALP от Франции, а в прошлом получили ограниченное количество ATACMS от Соединенных Штатов. Но это все".

Президент отметил, что Украина не получала от других стран оружия, имеющего дальность более 200 или 250 километров. "Никогда. Все эти дальнобойные возможности – 500–1000 километров и более – были созданы в Украине", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Разработка украинских ракет

Напомним, что Украина пытается создать собственные ракеты, способные поражать цели в глубине российской территории.

По данным издания The Wall Street Journal, побывавшего на одном из секретных объектов компании Fire Point, производителя крылатых ракет "Фламинго", большой топливный бак этой ракеты позволяет ей пролететь более 2800 километров. Это намного больше, чем дальность действия существующего арсенала ракет западного производства в Украине. Такую дальность действия "Фламинго" можно сравнить с российскими ракетами "Калибр" и Х-101.

В то же время, хотя эксперты в области обороны говорят, что ракета "Фламинго" является перспективной для украинской армии, они утверждают, что ракета еще не доказала свою способность достигать заявленных дальностей. Они считают, что размер и вес ракеты замедляют ее и облегчают обнаружение и перехват.

Вас также могут заинтересовать новости: