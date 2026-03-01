'Циничное убийство': Путин сделал заявление о ликвидации Али Хаменеи

Путин заявил, что ликвидация Хаменеи "нарушила все нормы международного права".

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Как пишет ТАСС, Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи со смертью Хаменеи, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин назвал ликвидацию Хаменеи "циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права".

Видео дня

Он также заявил, что в России Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие отношений между двумя странами".

Он также выразил "сочувствие и поддержку" родственникам Хаменеи, правительству и народу Ирана.

Ни о какой возможной помощи Ирану, как одному из немногих союзников РФ, Путин не упомянул.

Ликвидация Али Хаменеи - подробности

Иранские государственные СМИ подтвердили смерть Верховного лидера страны Али Хаменеи в воскресенье утром, спустя несколько часов после того, как чиновники США и Израиля заявили о его гибели. Сообщается, что израильские истребители сбросили 30 бомб на резиденцию Хаменеи, разрушив ее до основания.

Как пишут СМИ, Центральное разведывательное управление США месяцами следило за Хаменеи, чтобы в результате указать Израилю идеальное место и время для его ликвидации.

Вас также могут заинтересовать новости: