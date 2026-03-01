'Циничное убийство': Путин сделал заявление о ликвидации Али Хаменеи

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Как пишет ТАСС, Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи со смертью Хаменеи, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин назвал ликвидацию Хаменеи "циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права".
Он также заявил, что в России Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие отношений между двумя странами".
Он также выразил "сочувствие и поддержку" родственникам Хаменеи, правительству и народу Ирана.
Ни о какой возможной помощи Ирану, как одному из немногих союзников РФ, Путин не упомянул.
Ликвидация Али Хаменеи - подробности
Иранские государственные СМИ подтвердили смерть Верховного лидера страны Али Хаменеи в воскресенье утром, спустя несколько часов после того, как чиновники США и Израиля заявили о его гибели. Сообщается, что израильские истребители сбросили 30 бомб на резиденцию Хаменеи, разрушив ее до основания.
Как пишут СМИ, Центральное разведывательное управление США месяцами следило за Хаменеи, чтобы в результате указать Израилю идеальное место и время для его ликвидации.