Принц Уильям посетил британский контингент на военной базе Жешув, которая находится в 60 милях от границы с Украиной.

Принц Уильям совершил тайную поездку в Польшу, чтобы "лично поблагодарить" польские и британские войска, которые поддерживают Украину.

Как сообщает Sky news, принц Уэльский посетил военную базу в Жешуве, всего в 60 милях от украинской границы. Из соображений безопасности визит держался в секрете до тех пор, пока принц не покинул объект.

Принц Уильям встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком и военнослужащими Польских территориальных сил обороны, чтобы подробнее узнать о поддержке, которую они оказывают Украине, высоко оценив их "решимость защищать наши общие свободы".

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"Вы открыли свои сердца так же, как и свои дома", - сказал принц.

Он также встретился с британскими военными, дислоцированными в этом районе, и спросил об их опыте работы в Польше и поддержке Украины.

Принц Уильям также поехал в польскую столицу Варшаву и центр размещения, который помогает украинским семьям, бежавшим от войны. В центре живут 300 украинских женщин и детей.

В рамках двухдневной поездки в Польшу принц Уильям встретится с польским президентом Анджеем Дудой в Президентском дворце, чтобы засвидетельствовать "глубокие отношения" между двумя странами.

Напомним, в феврале король Великобритании Чарльз III принял президента Украины Владимира Зеленского в Букингемском дворце во время его неожиданного визита в Великобританию.

Военная база Жешув

Военная база в городе Жешув стала логистическими воротами в Украину. Именно сюда поступает большая часть западного оружия перед отправкой через границу в Украину. С начала российского вторжения через базу, возглавляемую США, прошли миллиарды фунтов оружия и боеприпасов.

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