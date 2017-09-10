Саакашвили даст пресс-конференцию в польском Жешуве - СМИ

10:08, 10 сентября 2017
Политика
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Саакашвили перенес место пресс-конференции из Перемышля.

Міхеіл Саакашвілі Михеил Саакашвили / фото УНИАН

Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Саакашвили находится в Жешуве, где планирует дать пресс-конференцию. Как передает корреспондент "Украинской правды", именно здесь утром состоится пресс-конференция Саакашвили, а не в Перемышле, как планировалось ранее. 

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Как сообщалось, около 4 ночи из Варшавы отправился автобус с журналистами ведущих СМИ, которые будут освещать возвращение Михеила Саакашвили в Украину, сам политик планирует ехать на пропускной пункт "Краковец" вместе с ними.

В Жешув прибыла также лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Фотографию с Жешува выложил в Facebook сам политик в ночь на воскресенье.

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Теги: #Саакашвили в Краковце