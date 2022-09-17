Чарльз III и принц Уильям без предупреждения появились рядом с очередью на Набережной Альберта.

Король Великобритании Чарльз III и принц Уильям неожиданно вышли поздороваться с людьми, которые часами стоят в многокилометровой очереди, чтобы отдать дань уважения умершей королеве Елизавете II в Вестминстерской зале.

Как сообщает BBC, Чарльз III и принц Уильям без предупреждения появились рядом с очередью на Набережной Альберта, в той части, где люди стоят еще с ночи, и поздоровались с ними. "Надеюсь, вы не слишком замерзли", - сказал король, а принц Уильям поблагодарил за готовность ждать так долго. Люди в ответ выражали сочувствие и приободрились.

Обозреватели увидели в этом жесте стремление нового монарха к более неформальному и приближенному к людям стилю правления.

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Сегодня утром прогнозируемое время ожидания в очереди на прощание с Елизаветой II превышало 24 часа, присоединение к очереди еще раз приостанавливали из-за слишком большого количества желающих и снова открыли только в полдень. Сейчас время ожидания снова сократилось до 14 часов.

В Нацслужбе здоровья сообщили, что за все время помощь медиков понадобилась уже 435 людям среди тысяч людей, которые стояли в очереди. Чаще всего причиной становилось то, что люди падали в обморок от усталости, кое-кто при этом получил травмы головы. Около 40 людям понадобилась госпитализация.

Напомним, похороны королевы Елизаветы II состоятся 19 сентября. На церемонии прощания ожидают около 2000 человек.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльз III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

А 10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

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