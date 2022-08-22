Друзья принца говорят о том, что выбор этого коттеджа - знак того, что Уильям и Кейт стремятся выглядеть современно и жить скромно по королевским меркам.

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми переезжают из Кенсингтонского дворца на западе Лондона в небольшой коттедж Аделаида, который находится в 10 минутах ходьбы от Виндзорского замка, где живет королева.

Друзья принца говорят о том, что выбор этого коттеджа - знак того, что Уильям и Кейт стремятся выглядеть современно и жить скромно по королевским меркам: в отличие от Кенсингтонского дворца с его многочисленными комнатами, их новый дом значительно меньше: помимо гостиной и технических помещений, там всего четыре спальни, сообщает Би-би-си.

Коттедж Аделаида, в котором принц Уильям будет жить с супругой и тремя детьми, непременно вызовет сравнения с куда более шикарным особняком в Калифорнии, где живет его младший брат принц Гарри с семьей.

Впрочем, переезд в Виндзорское поместье не означает, что Уильям и Кейт лишатся своей лондонской квартиры. Они по-прежнему будут останавливаться в апартаментах, когда будут приезжать в Лондон. Кроме того, у четы есть дом в Анмер-Холл, в Сандрингеме.

По словам друзей пары, Уильям и Кейт хотят, чтобы дети росли в спокойной атмосфере, среди природы, подальше от шумного города. Все дети - 9-летний Джордж, 7-летняя Шарлотта и 4-летний Луи будут ходить в близлежащую частную школу Lambrook School, недалеко от Аскота в Беркшире, в которой учатся и мальчики и девочки.

В рекламном проспекте школы сказано, что заведение предоставляет "первоклассное обучение и превосходные условия", в числе которых - 25-метровый бассейн, поле для гольфа, фруктовый сад с пчелами, курами и свиньями, а также лес.

Обучение всех троих детей в этой школе будет стоить в общей сложности не меньше 50 тыс. фунтов стерлингов в год.

Однако, переезд поближе к бабушке подчеркивает и важность отношений Уильяма с королевой. И эти отношения приобретают все большее значение, так как 96-летняя Елизавета II все чаще полагается в государственных делах на мнения сына и внука - принцев Чарльза и Уильяма.

Что известно о коттедже Аделаида

Коттедж был построен в 1831 году как дом для жены Вильгельма IV, королевы Аделаиды - отсюда и его название.

Позже он стал домом для Питера Таунсенда, полковника королевских ВВС Великобритании, который прославился в битве за Британию, авиационном сражении Второй мировой войны, продолжавшемся с 10 июля по 30 октября 1940 года.

Таунсенд сбил в составе эскадрильи первый немецкий бомбардировщик над территорией Англии.

После войны он стал главным конюшим короля Георга VI и близким другом младшей дочери короля, принцессы Маргарет. Таунсенд жил в коттедже Аделаида со своей первой женой с 1944 по 1952 год.

Несмотря на почтенный возраст, коттедж находится в хорошем состоянии и ему потребуются лишь мелкий ремонт и некоторые переделки, необходимые для обеспечения безопасности семьи принца.

Предполагается, что коттедж Аделаида станет основным домом королевской семьи, где они будут жить постоянно.

Как сообщал УНИАН, супруги герцогов Кембриджских принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали в больнице Ланкашира Clitheroe, где пообщались с медицинским персоналом и познакомились с собакой-терапевтом.