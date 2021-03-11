Герцог Кембриджский Уильям впервые лично прокомментировал скандальное интервью своего брата принца Гарри и его жены Меган Маркл.
Читайте также"Наконец-то выговорились": британцы отреагировали на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл (видео)Об этом пишет BBC News.
Как известно, в разговоре с американской телеведущей Опрой Уинфри герцог и герцогиня Сассекские фактически обвинили британскую королевскую семью в расизме.
На вопрос журналиста, можно ли назвать королевскую семью расистской, принц Уильям сказал:
«Мы совершенно не расистская семья».
Он также отметил, что пока не разговаривал со своим братом после вышедшего интервью, но сделает это.
Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл: что известно
Герцог и герцогиня Сассекские дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри.
Во время беседы Меган Маркл (афроамериканка по матери) сообщила, что в королевской семье были обеспокоены тем, насколько темной может быть кожа ее тогда еще не родившегося сына Арчи.
Кроме того, Меган поделилась, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ.
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