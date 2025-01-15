Путин полон решимости достичь своей цели, чтобы Украина никогда не присоединилась к Альянсу и чтобы ее военная способность была ограничена.

Россия во время переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом будет требовать скорейшего разрыва военных связей Украины с НАТО и обретения нашей страной статуса нейтрального государства с ограниченной армией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Отмечается, что все более уверенный в своем превосходстве на поле боя в Украине, российский правитель Владимир Путин полон решимости достичь своей цели, чтобы Украина никогда не присоединилась к Альянсу и чтобы ее военная способность была ограничена.

"Позиция Кремля заключается в том, что хотя отдельные члены НАТО могут продолжать отправлять оружие в Украину согласно двусторонним соглашениям по безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против России или для возвращения территории", - отметил один из собеседников издания.

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Авторы считают, что такие требования почти наверняка не понравятся украинским лидерам. Кроме того, позиция Путина противоречит заявленному Трампом желанию как можно быстрее "прекратить конфликт" и может быть направлена на предоставление Москве свободы действий для переговоров, тогда как успехи россиян на востоке Украины являются медленными и обходятся большой ценой:

"Украина и Россия ведут непубличные переговоры в Катаре о правилах защиты ядерных объектов от нападений".

В то же время украинские чиновники, знакомые с ходом переговоров, заявили, что единственные переговоры между Киевом и Москвой пока ограничиваются обменом пленными и возвращением депортированных детей. При этом россияне стремятся к сохранению фактического контроля над почти 20% захваченных территорий Украины, включая Крым, "хотя Москва открыта для некоторых обменов территориями".

В свою очередь основательница консалтинговой компании R.Politik и старший научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia Татьяна Становая отметила, что позиция Москвы относительно заявки Украины на вступление в НАТО и ее разоружения является "непоколебимой".

"Вопрос территорий не является главной проблемой конфликта. Это имеет гораздо более широкий контекст, который, видимо, до сих пор не полностью понятен на Западе", - сказала эксперт.

"Мирные" переговоры с РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что переговоры с Путиным для Украины до сих пор находятся под запретом. По его словам, соответствующее решение СНБО остается в силе.

Также мы сообщали, что избранный президент США Трамп не будет заставлять Украину начинать преждевременные переговоры с РФ. В то же время пока нет плана действий по Украине, который можно было бы реализовать после инаугурации 20 января, пишут западные СМИ.

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