Трамп заявил, что ему не нравится то, что каждую неделю гибнут тысячи молодых людей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Россией о прекращении огня в Украине продолжаются. Он призвал стороны к скорейшему завершению войны во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One.

"Мы разговариваем с Россией. Мне не нравятся бомбардировки, бомбардировки продолжаются и продолжаются, и каждую неделю гибнут тысячи молодых людей. Мы хотели бы, чтобы они остановились", - сказал президент США.

Также Трамп в очередной раз повторил, что вторжение РФ в Украину не произошло, если бы он был президентом США раньше.

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"Это ужасно, и это никогда не должно было начаться. Это никогда бы не случилось, если бы я был президентом, 100%", - заверил американский лидер.

Трамп и война в Украине - важные новости

Ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп уже не говорит, что РФ готова к миру. Он отметил, что риторика американского лидера в последнее время изменилась.

По его словам, Москва может согласиться на перемирие, однако сразу же его нарушит.

Кроме того, в Politico писали, что Трамп поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие дни. При этом никаких гарантий того, что этот разговор действительно состоится, нет, поскольку "как всегда с Трампом, ничего не решено окончательно, подчеркнули журналисты.

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