'Мы вас видим': глава Минобороны Британии заявил о срыве тайной операции РФ в океане

Минобороны Великобритании объявил о завершении масштабной операции по нейтрализации активности российских подводных лодок.

Правительство Великобритании предупредило Россию о "серьезных последствиях", если Москва продолжит угрожать британской подводной инфраструктуре в Атлантическом океане, а также раскрыло детали проваленной российской операции.

Министр обороны Великобритании Джон Хили отметил, что Лондон зафиксировал рост российской активности в Северной Атлантике, пишет Sky News. "Военные операции против российских подводных лодок, в которых было задействовано более 500 британских военнослужащих, длились более месяца и на данный момент завершены", сообщил он.

Кроме того, Хили подчеркнул, что сделал это заявление, чтобы "привлечь внимание к этой российской деятельности". И обратился лично к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, заявив, что Британия "все видит".

"Мы видим вашу активность вокруг наших кабелей и трубопроводов, и вам следует знать, что любая попытка повредить их не будет допущена и повлечет за собой серьезные последствия", - добавил Хили.

Операции России против европейских кабелей и трубопроводов

Ранее УНИАН сообщал о том, как российский корабль-разведчик следил за подводными кабелями Европы. Если РФ все же повредит ключевые узлы кабелей, это может парализовать интернет, торговлю и военные коммуникации союзников НАТО.

Кроме того, мы ранее также заявляли, что подводные кабеля, соединяющие Европу и Британию, могут стать новой мишенью Кремля. Хотя Британия отделена от Европы всего 34 километрами воды, сеть кабелей и трубопроводов соединяет их между собой. Эти линии передают важнейшие гражданские и военные коммуникации, электричество и газ.

