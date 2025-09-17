Сейчас эксперты разбираются, может ли саботаж на них повлиять на Великобританию.

Россия имеет "довольно хорошую карту" важнейшей сети подводных кабелей Великобритании, что потенциально открывает кремлевскому диктатору Владимиру Путину "уязвимое мягкое подбрюшье" для атаки.

Хотя Британия отделена от Европы всего 34 километрами воды, сеть кабелей и трубопроводов соединяет их между собой. Эти линии передают важнейшие гражданские и военные коммуникации, электричество и газ — то, на чём держится жизнь на островах, пишет Sky News. Но следить постоянно за сотнями километров подводных кабелей сложно, что делает их уязвимыми для диверсий.

После повреждения подводных кабелей в Красном море, вызвавшего перебои интернета в Азии и на Ближнем Востоке, издание рассмотрело, что собой представляют подводные кабели и что может означать повреждение одного или нескольких из них — случайное или преднамеренное — для Великобритании.

Российский "шпионский" корабль в британских водах

Когда исследовательское судно "Янтарь" прошло через Ла-Манш в начале этого года, его пристально сопровождал эсминец HMS Somerset.

На первый взгляд может показаться странным, что корабль Королевского флота должен следить за гражданским судном. Но Британия не считает "Янтарь" гражданским — по её мнению, это судно используется для российской разведки, пишет СМИ.

Министр обороны Джон Хили прямо заявил в парламенте: "Давайте будем откровенны: это российский шпионский корабль, используемый для сбора разведданных и картирования критической подводной инфраструктуры Великобритании".

По словам Хили, "Янтарь" соблюдал международные правила навигации. Но это был не первый случай, когда его фиксировали возле британских подводных объектов, добавил он.

Подводные кабели и "пристальное" к ним внимание

Около 60 систем подводных кабелей отходят от Великобритании, заявил эксперт по морским технологиям доктор Сидхарт Каушал. По его словам, они довольно широкие и обычно заключены в металлическую оболочку. Ближе к берегу их часто закапывают под бетон для дополнительной защиты. Также существуют трубопроводы, по которым из Европы поступает газ.

Некоторые кабели проложены в относительно мелкой воде и их легко отремонтировать — повреждения нередко происходят непреднамеренно из-за коммерческой деятельности. Но другие находятся в глубоких водах и требуют специализированного оборудования для устранения неисправностей.

"Кабели передают около 95% глобального трафика данных и обеспечивают операции примерно на 10 триллионов долларов финансовых транзакций ежедневно", — говорится в докладе аналитического центра IISS (Международный институт стратегических исследований).

Эксперты считают, что в последние годы Россия тайно занимается картированием подводных кабелей на Западе — в том числе военных, местоположение которых не является общедоступным. Разведданные собирают надводные суда, но также есть сообщения об использовании Россией беспилотных подводных аппаратов рядом с кабелями.

Учитывая, что это систематическая деятельность в сфере, которой они уделяют внимание уже продолжительное время, можно ожидать, что у них есть довольно хорошая карта, говорится в материале.

Как выглядела бы диверсия

Повреждение подводных кабелей может сильно ударить по странам, которые они обслуживают. "В Атлантике и в сетях, обслуживающих Великобританию, существует значительный уровень резервирования. Так что повредить кабели настолько, чтобы это действительно имело последствия, не так-то просто", - подчеркнул Каушал.

По его словам, враждебное государство ещё может откреститься от повреждения одного-двух кабелей. Но если речь идёт о целенаправленной попытке вывести из строя работу Великобритании, перерезав сразу несколько линий для серьёзного сбоя, скрыть это уже будет практически нереально. Особенно это касается кабелей, проложенных в глубоких водах, доступ к которым имеют лишь немногие страны.

На фоне обострения международной обстановки из-за войны в Украине комитет парламента Великобритании по стратегии национальной безопасности в начале этого года начал расследование, посвящённое подводным кабелям.

Оно изучает, насколько эффективно страна способна защитить свою подводную инфраструктуру — и насколько устойчива будет нация в случае масштабных и продолжительных перебоев в интернет-соединении.

"Нет необходимости паниковать — у нас есть определённая устойчивость, и понимание этой угрозы растёт. Но мы должны ясно осознавать риски и последствия: атака такого рода станет для нас серьёзным ударом", — заявил председатель комитета депутат Мэтт Уэстерн при запуске расследования.

Другие новости о гибридной войне России против Запада

Ранее УНИАН сообщал, что поляки теперь боятся, что российская война в Украине дойдет и до их домов. Многие опасаются, что события с российскими беспилотниками были лишь прелюдией и что насилие, которое бушует уже более трех лет в соседней Украине, может еще сильнее взорваться за рубежом.

Кроме того, мы рассказывали, что Путин обостряет теневую войну против Запада. Он мечтает о том, чтобы разрушить НАТО и дискредитировать статью 5 договора альянса.

