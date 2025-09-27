Повреждение ключевых узлов кабелей может парализовать интернет, торговлю и военные коммуникации союзников НАТО.

Российский шпионский корабль "Янтарь" снова оказался в центре скандала. На этот раз он стал угрозой для подводных кабелей Европы, пишет Financial Time.

Прошлой осенью российский разведывательный корабль "Янтарь" отправился с Кольского полуострова в 97-дневный рейс. Судно прошло Норвегию, Ла-Манш, Средиземное море и Суэц, останавливаясь в стратегических точках. Его главная цель - мониторинг и картографирование подводных кабелей, обеспечивающих интернет, энергоснабжение, военные коммуникации и финансовые операции союзников НАТО.

Financial Times, используя спутниковые данные и интервью с военными, подтвердило пребывание "Янтаря" над критически важными кабелями в Ирландском море и возле Шпицбергена. Корабль специально пытался скрыть свою активность, но был идентифицирован радиолокационными данными.

"Янтарь" подчиняется российскому Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) - сверхсекретному подразделению, которое имеет более 50 специализированных судов и подводных аппаратов. ГУГИ отвечает не только за разведку, но и за возможные диверсии против западной инфраструктуры. Его аппараты способны проникать на глубину до 6 км и могут подключаться к кабелям или устанавливать взрывчатку.

Реакция Запада

Присутствие "Янтаря" в британских и ирландских водах вызвало резкую реакцию министра обороны Британии Джона Гили, который заявил:

"Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И мы не будем уклоняться от решительных действий".

По оценкам НАТО, такие операции России являются частью "серой зоны" между миром и войной. Они способны нанести мощный удар по экономике и безопасности Европы, не начиная прямого конфликта.

99% цифровых коммуникаций Великобритании передаются через подводные кабели.

75% газоснабжения страны осуществляется трубопроводами по дну моря.

Повреждение ключевых узлов кабелей может парализовать интернет, торговлю и военные коммуникации.

Великобритания и союзники уже готовят новую систему обороны подводной инфраструктуры - "Атлантический бастион". Она будет включать сеть датчиков и беспилотников для мониторинга кабелей и защиты от диверсий.

"Янтарь" стал символом нового фронта противостояния России с Западом - борьбы за контроль над подводной инфраструктурой. Западные военные эксперты предупреждают: любое обострение может превратить кабели в "первую цель" в потенциальном конфликте.

Как сообщал УНИАН, британский флот имеет секретное сенсорное оружие для охоты на российские подводные лодки. Технология с искусственным интеллектом, разработанная для отслеживания китов, теперь будет работать на морских дронах для защиты британских вод от угроз.

Основой системы являются автономные мини-подводные лодки SG-1 Fathom со встроенными датчиками, которые способны находиться под водой до трех месяцев. Они бесшумно скользят в воде, не имея винтов, и анализируют звуки с помощью искусственного интеллекта.

