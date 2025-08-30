Нововведение коснется и транзитных поездок.

Латвия с 1 сентября 2025 года вводит новые правила въезда для иностранцев, включая граждан Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Латвии.

Отмечается, что гражданам третьих стран не менее чем за 48 часов до въезда в Латвию необходимо подавать онлайн-анкету на сайте eta.gov.lv. Это касается и транзитных поездок.

В анкете иностранцам нужно указать цель поездки, а также срок пребывания, маршрут, место проживания и данные о службе в государственных структурах или участии в выборах. Подавать анкету можно только от своего имени.

Видео дня

После заполнения анкеты на въезд в Латвию на электронную почту будет отправлено подтверждение. В случае отсутствия анкеты при попытке въезда в Латвию можно получить штраф до 2000 евро.

Также новые требования касаются украинцев с временной защитой или видом на жительство в другой стране Европейского Союза. Анкету необходимо заполнять даже для короткой поездки.

Евросоюз обновит правила въезда для иностранцев - что известно

Напомним, что 7 июля Европарламент одобрил процедуру Entry\Exit System, которая начнет действовать с 12 октября. С этой даты на границе вместо стандартного штампа в паспорте иностранцам придется пройти другую процедуру - сбор биометрических данных.

Предоставив свои отпечатки пальцев, фото лица и загран, человек даст согласие на обработку своих персональных данных, которые потом останутся в системе. В Европарламенте заявили, что такая норма позволит бороться с нелегальными мигрантами, а значит гарантировать безопасность граждан Европы.

Новые правила заработают с 12 октября и за шесть месяцев, то есть до марта 2026 года, полностью вытеснят штампы в паспортах.

Также в 2026 году планируют внедрить систему European Travel Information and Authorisation System. Это специальный документ, который расценивается как разрешение пересечь границу европейской страны. Он стоит 7 евро и выдается на 3 года.

Вас также могут заинтересовать новости: