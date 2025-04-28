Это первое официальное заявление по этому поводу.

В Северной Корее впервые официально подтвердили участие их войск в войне Российской Федерации против Украины.

Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР. В сообщении отмечается, что развертывание солдат в Курской области произошло в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой. Приказ о развертывании войск отдал Ким Чен Ын:

"Операции по освобождению Курской области для отражения авантюрного вторжения украинских властей в Российскую Федерацию были победоносно завершены".

Участие войск КНДР в войне

Напомним, в июне прошлого года Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий взаимопомощь в случае вооруженного нападения. В августе этот договор был ратифицирован обеими странами.

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Уже в октябре года разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3000 военных для поддержки войны против Украины. Эти войска были развернуты на востоке России, в частности в Курской области, и участвовали в боевых действиях вместе с российскими военными.

Зимой Вооруженные Силы Украины взяли в плен двух военных КНДР, которые воевали на территории Курской области. Они были ранены, но выжили и были доставлены в Киев, где с ними работали следователи Службы безопасности Украины.

Вчера начальник российского генштаба Валерий Герасимов доложил кремлевскому правителю Путину о якобы завершении операции в Курской области. Он заявил, что солдаты КНДР на Курщине действовали "бок о бок с российскими военными".

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