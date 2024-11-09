Согласно договору, Россия и КНДР помогают друг другу в отражении вооруженной агрессии против них.

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о ратификации военного пакта с Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Документ был утвержден обеими палатами российского парламента - Госдумой 24 октября и Советом Федерации 6 ноября. Сам пакт был заключен в Пхеньяне 19 июня во время личной встречи российского и северокорейского диктаторов.

Российские власти никогда подробно не объясняли, чем по своей сути является этот документ. Но Северная Корея еще летом обнародовала его текст, из которого становится понятно, что речь идет о полноценном военном союзе.

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О чем оборонный договор Москвы и Пхеньяна

Текст, опубликованный Пхеньяном летом, среди прочего содержит такие ключевые пункты:

стороны оказывают друг другу взаимную помощь и координируют действия в случае угрозы вооруженной агрессии против одной из сторон договора;

стороны немедленно оказывают друг другу "военную и иную помощь всеми имеющимися в распоряжении средствами" в случае вооруженного нападения на одну из них;

стороны не будут заключать с третьими странами договоры, направленные против второй стороны этого договора, и отказываются предоставлять третьим странам свою территорию для нападения на вторую сторону договора.

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