Одним из требований Путина по достижению мира является вывод украинских военных из Донецкой области.

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял, что Донбасс является частью России и одним из условий для достижения мира он поставил вывод украинской армии с территории Донецкой области, которая еще находится под контролем ВСУ. Журналисты онлайн-сети "Настоящее время" спросили у жителей Славянска, готовы ли они в обмен на мир к выводу украинской армии из города.

Российские войска регулярно обстреливают город, используя дроны, ракеты и бомбы. Несмотря на это работает бизнес, нотариусы, люди покупают и продают недвижимость.

Издание отмечает, что настроения жителей города колеблются в зависимости от интенсивности обстрелов. Когда российские оккупанты очень сильно обстреливают Славянск, люди задумываются о том, чтобы выезжать. Однако когда в городе тихо, они возвращаются к обычной жизни.

Видео дня

Среди мыслей, как сохранить бизнес, рабочие места, а также завести товар, люди волнуются из-за требования главы Кремля к Украине вывести из неоккупированной части Донецкой области ВСУ.

"У нас есть легкое ощущение, что нас предают. Я могу понять чувства людей, которые говорят, что так надо, но они никогда не поймут меня. Я говорю за народ, который хочет оставаться в Украине, но хочет оставаться дома. Это больше как предательство, а не оскорбление. Мы, граждане Украины, нам хочется жить в своей стране", - рассказал местный предприниматель Сергей Ковалев, который держит кафе.

Риелтор Владислав также поделился, что его беспокоит то, что вопрос вывода ВСУ с Донбасса обсуждается без учета мнения людей, которые здесь живут:

Думаю, что большинство людей в Славянске проголосуют за Украину. Это понятно. Но, думаю, что какой-то процент людей найдется, кто проголосует за другую сторону".

Прохожие, которых опрашивали журналисты, также против того, чтобы Славянск отдали России.

"Я не хочу, чтобы Славянск отдавали. Однако лучше плохой мир, чем хорошая война. Я, скорее всего, останусь здесь, поскольку мне уже некуда ехать. Но не хочется, [чтобы украинские войска вышли из города]. У россиян ничем не лучше правительство, чем наше. Сомневаюсь, что будут какие-то улучшения. Скорее всего, будет хуже", - сказал один из опрошенных.

Сотрудник агентства по недвижимости Владислав считает, что против сценария выхода из Донбасса в обмен на мир будут выступать и украинские военные.

"Они будут возмущены, если просто сказать: "Отходим и все"", - считает он.

Судьба Донбасса: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт Владислав Селезнев прогнозирует, что России нужно создать как минимум три ударных плацдарма и откуда синхронизировано атаковать такие города, как Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, чтобы захватить Краматорско-Славянскую агломерацию. По его подсчетам, врагу надо не менее полумиллиона оккупантов для этого. Селезнев привел данные, что сейчас 150 тысяч российских военных сосредоточены в районе Покровска и Мирнограда, еще 120 тысяч на юге Запорожской и на юге Херсонской областей.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ни де-юре, ни де-факто не будет признавать Донбасс российским. Поскольку Украина не хочет отдавать Донецкую область врагу, США ищут компромисс. В частности, они предлагают ввести свободную экономическую зону. По словам Зеленского, вопрос территорий сейчас является основным в переговорах с США. Он отметил, что пока что консенсуса по нему нет.

Вас также могут заинтересовать новости: