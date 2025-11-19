Сикорский назвал диверсии на железной дороге "актом государственного терроризма" со стороны России.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в ответ на диверсию на железной дороге Польша закроет последнее оставшееся российское консульство в стране, пишет The Guardian.

"Я принял решение отозвать согласие на работу последнего российского консульства в Гданьске", — сказал Сикорский во время выступления в сейме.

Предыдущие два консульства, в Познани и Кракове, были закрыты в ответ на предыдущие случаи саботажа, которые, по утверждениям Польши, были инспирированы Россией. После закрытия консульства в Гданьске в Польше останется только одно работающее российское диппредставительство - посольство в Варшаве.

В Кремле уже отреагировали на это заявление, заявив, что это "лишено здравого смысла" и отношения с Польшей "полностью испортились".

"Отношения с Польшей полностью испортились. Вероятно, это проявление этого ухудшения – стремление польских властей свести к нулю любую возможность консульских и дипломатических отношений. Здесь можно только выразить сожаление… Это не имеет ничего общего со здравым смыслом", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Польше назвали инцидент "актом терроризма"

Кроме того, Сикорский во время выступления заявил, что инциденты саботажа на железной дороге являются "актом государственного терроризма" со стороны России, добавив, что "явным намерением было вызвать человеческие жертвы".

Он также заявил, что Польша отреагирует на саботаж "не только дипломатически", не вдаваясь при этом в подробности.

Также Сикорский планирует поговорить с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, а завтра "проинформирует" Совет по иностранным делам Европейского союза о последних событиях, связанных с диверсией на железной дороге.

Он заявил, что настоятельно призывает другие страны ЕС ограничить передвижение 2000 российских дипломатов, аккредитованных в блоке, поскольку, по его словам, "до 40% из них выполняют задачи, несовместимые с их дипломатическим статусом", что позволяет предположить их возможную причастность к разведывательной работе.

Диверсии в Польше

Как сообщал УНИАН, 15-17 ноября в Польше произошли диверсии на железной дороге, которые вывели из строя участок железной дороги, соединяющей Варшаву и Жешув. Польское следствие предполагает, что российская разведка была заказчиком инцидентов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что подозреваемыми являются двое граждан Украины, которые пересекли границу Польши из Беларуси этой осенью и, как считается, сотрудничали с российскими разведывательными службами.

