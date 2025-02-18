Эксперты отмечают, что не существует современных данных о запасах и качестве месторождений полезных ископаемых в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал идею о предоставлении прав на добычу украинских полезных ископаемых американским компаниям в рамках "мирного плана", который он представил Дональду Трампу в прошлом году. Однако, как утверждают западные и украинские чиновники и эксперты, в этом предложении он совершил стратегический просчет, не указав каких-либо конкретных цифр.

Как пишет Financial Times, Украина располагает крупными подземными месторождениями критически важных минералов, включая литий, графит, кобальт, титан и редкоземельные элементы, такие как галлий, стоимостью до $11,5 трлн, которые необходимы для целого ряда отраслей промышленности - от оборонной до производства электромобилей.

"Однако эти месторождения, редко встречающиеся в Европе, не подвергались значительной разведке или разработке - процессы, которые занимают годы даже в условиях стабильной юрисдикции. Отсутствуют также данные о качестве запасов, которые необходимы инвесторам, прежде чем вкладывать миллионы в новые рудники", - указывает издание.

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По данным украинского правительства, в недрах Украины также сосредоточено около 10 процентов мировых запасов лития, используемого в производстве аккумуляторов. Запасы составляют около 820 кв. км, но до сих пор ни одно месторождение не разрабатывается.

Среди редкоземельных металлов Украина располагает значительными доказанными запасами циркония, используемого в реактивных двигателях, и скандия, но оба металла пока не добываются. Некоторые месторождения тантала, используемого в полупроводниках, ниобия, обладающего сверхпроводящими свойствами, и бериллия, металла для аэрокосмической отрасли, добываются в небольших масштабах, но их потенциал, по словам украинских чиновников, намного больше.

Украинские чиновники также утверждают, что их страна входит в первую десятку в мире по запасам титана, который используется в ракетах, самолетах и кораблях. Однако разрабатывается лишь около 10 процентов ее разведанных запасов.

В то же время Грейслин Баскаран, директор американского Центра стратегических и международных исследований, заявляет, что "риторика о полезных ископаемых была "тяжелым политическим позерством... Данные несовременные, у нас очень мало информации о том, что там есть".

При этом инвесторы и эксперты указывают на дополнительные серьезные препятствия для добычи этих ископаемых: сложная государственная бюрократия, правительственные постановления, ограниченный доступ к геологическим данным и проблемы с получением земли.

Просчитался ли Зеленский в своем предложении Трампу?

Как рассказали FT европейские и украинские чиновники, Зеленский, возможно, совершил стратегическую ошибку, не обозначив в своем предложении общую стоимость или какие-либо конкретные данные.

"Это было написано как приманка для Трампа, очевидно. Но отсутствие подробностей означало, что Трамп, по сути, мог назвать свою цену", - отметил один из европейских чиновников, участвовавший в переговорах с Киевом.

"Некоторые из окружения Зеленского сожалеют о том, как это было сделано... они потеряли контроль над ситуацией", — добавил чиновник.

Как отметил одни из украинских чиновников, Зеленский должен был быть "кристально честным" в отношении того, что эти ресурсы связаны "с будущими гарантиями [американской] помощи в области безопасности".

Соглашение о полезных ископаемых - что известно

Чиновники из США, которые встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене, предложили ему подписать документ о минеральных ресурсах Украины. Согласно ему, во владение США перешла бы половина будущих минеральных ресурсов страны, но украинский лидер ответил на него отказом.

Как писал The Telegraph, это соглашение охватывает не только разработку недр, но и порты, инфраструктуру, нефть и газ, а также более широкий ресурсный потенциал Украины. Фактически суть контракта сводится к экономической колонизации Украины США на неопределенный срок.

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