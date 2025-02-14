Официально украинская сторона не комментировала эту информацию.

Чиновники из США, которые встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене, предложили ему подписать документ о минеральных ресурсах Украины.

Согласно ему во владение США перешла бы половина будущих минеральных ресурсов страны, но украинский лидер ответил на него отказом. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителей Конгресса.

"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался его подписывать", - рассказал журналист издания Джош Рогин в социальной сети X.

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Источники агентства Reuters в то же время сообщили, что Зеленский в ходе встречи с группой американских сенаторов в Мюнхене выразил обеспокоенность по поводу соглашения, подготовленного США.

"[Зеленский] почувствовал, что его необоснованно просят подписать то, с чем он не имел возможности ознакомиться", - сказал один из собеседников агентства.

Отмечается, что Украина сделает свое предложение, которое будет основываться на украинской Конституции. Официально украинская сторона не комментировала эту информацию.

Интерес США по полезным ископаемым в Украине

Ранее Дональд Трамп заявлял, что хочет получить $500 млрд прибыли от вложений в добычу полезных ископаемых в Украине и таким образом обеспечить поддержку Киева. При этом он не обещал продолжать военные поставки для ВСУ.

Ранее Зеленский не подписал финансовое соглашение, переданное министром финансов США Скоттом Бессентом. Он передал Трампу, что Украина получила драфт соглашения по полезным ископаемым и начала анализировать предложение.

Позже Украина доработала и передала США проект меморандума об экономическом партнерстве между странами. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в украинской делегации.

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