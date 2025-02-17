Этот план, по информации СМИ, выглядит как соглашение о репарациях.

Требование президента США Дональда Трампа о выплате $500 млрд в качестве "возмещения" от Украины выходит далеко за рамки контроля США над критически важными полезными ископаемыми страны, пишет The Telegraph.

СМИ подчеркивает, что это соглашение охватывает порты, инфраструктуру, нефть и газ, а также более широкий ресурсный потенциал Украины.

"Суть контракта, который неделю назад поступил на стол [президенту Украины] Владимиру Зеленскому, сводится к экономической колонизации Украины США на неопределенный срок. Документ предполагает неподъемное бремя "репараций", выполнение которых практически невозможно", - говорится в материале.

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Согласно условиям договора, по информации издания, США получат 50% всех доходов Украины от добычи ресурсов и 50% финансовой стоимости всех новых лицензий, выданных третьим сторонам на будущую коммерциализацию этих ресурсов.

Кроме того, США получат залоговое право на эти доходы, что означает приоритетные выплаты в пользу Вашингтона. The Telegraph также подчеркивает, что это соглашение содержит условия, которые даже хуже, чем финансовые санкции, наложенные на Германию и Японию после их поражения в 1945 году.

Другие новости о полезных ископаемых Украины

Ранее УНИАН сообщал, почему Зеленский не дал подписать соглашение о полезных ископаемых с США. "Для меня очень важно говорить именно об инвестициях в Украину. И это должно быть юридически правильно выписано, корректно", - сказал он.

Кроме того, в Белом доме раскритиковали решение Зеленского. Высокопоставленный чиновник Белого дома назвал такое решение Зеленского "близоруким", по крайней мере на данный момент.

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