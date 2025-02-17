Сейчас с американской стороной согласовано разработать более детальный план по обмену полезных ископаемых на защиту, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится заключить соглашение об инвестировании в ррзроблення украинских полезных ископаемых, но это соглашение должно закреплять конкретные гарантии безопасности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами в режиме видеовключения из Абу-Даби.

В частности, у президента спросили, какими со стороны США должны быть гарантии, чтобы соглашение об экономическом партнерстве по обмену полезных ископаемых на защиту было заключено.

"В принципе, я думаю, что ничего нового в этом соглашении, в этом направлении или желании такое соглашение иметь - ничего нового для мира нет. И соответствующие договоренности были в то или иное время. Можно почитать историю, посмотреть на план Маршалла и Вторую мировую войну и т.д.", - сказал Зеленский.

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При этом, как подчеркнул президент, вопрос заключается не в том, что может дать Украина, а наоборот - "а что Украина может получить?". По его мнению, это очень важно.

"Мы действительно, очень заинтересованы в том, чтобы подписать соглашение с Соединенными Штатами Америки, как первое. И я уже это говорил, и говорил американским партнерам - у нас есть предложения от Европы, но все европейцы знают, что Соединенные Штаты самый большой был и есть стратегический партнер, и поэтому мы открыты для этого", - уточнил Зеленский.

Как сказал глава государствм, он говорил Трампу, что Украина хочет подписать соглашение.

"Но, когда мы пришли к деталям, пока что, там нет гарантий безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что эти гарантии безопасности должны быть очерчены в меморандуме.

"Безусловно, мы понимаем, что это пока меморандум. А дальше будет более глубокий документ с деталями", - сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс согласился с ним, что "лучше разработать более детальный план, договор". Зеленский убежден:

"Лучше подписывать то, что будет иметь результат, а не просто о намерениях... Потому что, война идет, и для нас гарантии безопасности важны".

Он отметил, что если Украина все открывает для США, а они инвестируют и хотят на что-то рассчитывать, то в конретном запросе от США должно быть четко указано, что они дают Украине в гарантиях безопасности.

"Я понимаю, что некоторые детали могут еще меняться со временем, но какие-то фундаментальные вещи должны быть", - добавил Зеленский.

По его словам, с повестки дня Украина не снимает вопрос членства в НАТО. Зеленский сказал:

"И хотя, пока, партнеры не очень поддерживают это направление, но если бы в этой бумаге было хоть что-то очерчено о гарантиях безопасности, например, НАТО, или альтернатива. Альтернатива - это уже вопрос гарантий безопасности. Что может быть? И мы об этом говорили".

Президент пояснил, что гарантии безопасности должны быть серьезными - предусматривать предоставление оружия и экономических гарантий, фундаментальные и политические гарантии. Также обязательное членство в Евросоюзе. Это также будет экономической гарантией. Вместе с тем, должны быть гарантии безопасности для украинской армии.

"Вопрос же не в том, чтобы просто забрать ресурс. То есть, вопрос в том, что ты инвестируешь, чтобы к этому ресурсу что-то было. Мы не страна сырья. И мне кажется, этот момент, что мы не страна сырья, он должен быть четко отражен в документе", - сказал Зеленский.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Чиновники из США, которые встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене, предложили ему подписать документ о минеральных ресурсах Украины. Согласно ему во владение США перешла бы половина будущих минеральных ресурсов страны, но украинский лидер ответил на него отказом.

Также Зеленский заявил, что не дал министрам подписать соглашение о полезных ископаемых с США, так как оно не готово и не защищает интересы Украины.

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