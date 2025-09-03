Марк Тиссен считает, что кремлевского диктатора уже сейчас нужно принудить к миру.

15 августа первая леди США Мелания Трамп написала трогательное письмо кремлевскому диктатору Владимиру Путину, призывая его заключить мир ради детей, пострадавших от начатой им полномасштабной войны.

"Каждый ребёнок хранит в сердце одни и те же тихие мечты… Они мечтают о любви, возможностях и безопасности от опасности. Господин Путин, вы можете единолично вернуть их мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству", — написала первая леди в этом письме.

28 августа Путин "ответил" на это письмо с помощью массированного удара по Киеву, в результате которого погибло более 20 человек, а также были повреждены жилые дома и детский сад, пишет в своем материале обозреватель The Washington Post Марк Тиссен.

Видео дня

По его словам, этот удар стал оскорблением не только для первой леди, но и для самого президента США Дональда Трампа, который лично передал письмо своей жены Путину на их саммите на Аляске.

"Удар Путина на прошлой неделе был не таким, как прежде — он, по-видимому, был призван послать сигнал Трампу и европейским лидерам, собравшимся в Белом доме, что он сомневается в их решимости. Помимо украинских целей, Россия также ударила по дипломатическим представительствам Евросоюза в Киеве, а также по офисам Британского совета — организации правительства Великобритании, занимающейся культурным и образовательным обменом", - заявляет Тиссен.

Кроме того, сообщается об отдельном ударе России по заводу американского производителя электроники Flex Ltd., далеко за пределами линии фронта.

Автор отмечает, что Трамп дал Путину все шансы показать, что тот заинтересован в мире. С Ираном Трамп установил 60-дневный срок для согласия свернуть ядерную программу, и когда иранские лидеры безрассудно позволили этому сроку истечь, на 61-й день начались израильские бомбардировки, а вскоре последовала операция "Полуночный молот", в ходе которой США "стерли с лица земли" ядерные объекты Ирана.

Но в Украине Путину позволили пропускать дедлайн за дедлайном. Трамп постепенно усиливал давление на Путина, недавно введя вторичные санкции против Индии за покупку российской нефти и увеличив поставки оружия Украине. Но он пока "не обрушил молот" на Путина, считает Тиссен.

В материале также говорится, что это, возможно, происходит отчасти потому, что, Путин вступил в прямой диалог с Трампом — заверяя его по телефону и лично, что он хочет мира. И Трамп поступал правильно, предоставляя российскому лидеру все возможности подтвердить свои слова конкретными действиями.

"Но более чем через полгода второго срока Трампа Путин этого так и не сделал. С Украиной у Трампа успехов было больше. С тех пор как катастрофическая встреча с [президентом Украины] Владимиром Зеленским в Белом доме в конце февраля привела к временному приостановлению поставок оружия США, Украина выполняла просьбы Трампа", - подчеркнул Тиссен.

К примеру, в марте Украина согласилась на требование Трампа о полном и безусловном прекращении огня. Несколько дней спустя, после разговора с Трампом, Зеленский согласился на 30-дневное частичное прекращение огня, касающееся энергетики и гражданской инфраструктуры. Путин же оба соглашения отверг.

В мае Зеленский вновь согласился на поддерживаемое США безусловное прекращение огня. Когда Путин ответил предложением встретиться в Стамбуле, Зеленский, по просьбе Трампа, согласился на встречу без всяких предварительных условий — но Путин от встречи отказался.

В течение многих месяцев Украина выполняла требования Трампа, Россия же, напротив, продолжала наносить удары по украинским гражданским объектам, затягивая время и вводя США в заблуждение. После этого американский лидер заявил о готовности ввести жесткие меры против Москвы, включая вторичные пошлины на экспорт российской нефти и газа, одновременно усилив поставки вооружений Украине. Он также намекнул, что позволит Украине использовать американское оружие для ударов по территории России.

"Путин ответил на дипломатию Трампа и трогательное письмо его жены пощёчиной — варварской атакой, ясно показав, что ему безразлично восстановление мелодичного смеха украинских детей. Это должно стать последней каплей. Путин своей жестокостью доказал, что он не остановит нападения на Украину добровольно — его нужно вынудить. Так пусть принуждение начнётся", - подытожил Тиссен.

Другие новости об участии Мелании в мирном процессе

Ранее УНИАН сообщал про содержание письма Мелании Трамп к Путину. В обращении первая леди США озвучила одну простую, но довольно глубокую концепцию, с которой Путин, по ее словам, должен был согласиться.

"Она заключается в том, что потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистотой – невинностью, которая стоит выше географии, правительства и идеологии", – подчеркнула Мелания.

При этом сам Трамп ранее заявлял, что Мелания "с симпатией" относится к Путину. Хотя они оба были шокированы, когда после "замечательных" переговоров США и России, кремлевский диктатор только усиливал бомбардировки Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: