Павел предупредил: Россия тестирует НАТО на решительность, а Европа рискует повторить ошибки 1938 года.

Президент Чехии, отставной генерал Петр Павел предупредил, что победа России в Украине станет поражением для всего Запада.

Во время интервью для The Sunday Times в Пражском замке - том самом месте, где в 1939 году Гитлер провозгласил "протекторат Богемии и Моравии", - сравнил нынешнее поведение Запада с политикой умиротворения накануне Второй мировой войны. Недавние заявления о тайных переговорах между США и Россией, в частности о передаче украинских территорий, опасно напоминают Мюнхенское соглашение 1938 года.

"Если мы позволим России выйти из этого конфликта победителем, мы все проиграем", - подчеркнул Павел.

Видео дня

Нарратив Путина

Президент Чехии провел историческую параллель между нацистским использованием немецкого меньшинства в Судетах и российским нарративом о "защите русских".

"Тот же нарратив использует Владимир Путин", - сказал он.

Павел уверен, что Запад не предает Украину так, как когда-то предал Чехословакию, но демонстрирует "нежелание защищать принципы, которые якобы отстаивает".

НАТО должно действовать жестче

Чешский лидер резко раскритиковал реакцию НАТО на многочисленные нарушения воздушного пространства российскими самолетами и дронами.

"Нарушения являются преднамеренными и хорошо спланированными... Россия тестирует нашу решимость", - заявил Павел.

Он убежден, что Альянс должен быть готов к более решительным действиям, "включая сбивание российского самолета или беспилотника". Павел говорит:

"Я считаю, что наступит момент, когда нам придется принять более жесткие меры, включая потенциальное сбивание российского самолета или беспилотников. Россия не позволит повторных нарушений своего воздушного пространства. И мы должны сделать то же самое".

Бороться без США

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом европейские столицы обеспокоены возможным сокращением американского военного присутствия. Павел предупреждает: Европа должна иметь собственные силы, способные заменить американские возможности в разведке, логистике и командовании.

Он предлагает создать "европейскую опору НАТО" - структуру, где ключевые командные должности делились бы между американскими и европейскими офицерами, что позволит безболезненную передачу командования в случае отсутствия США.

Время для нового соглашения с Россией?

Павел признает, что после завершения войны Европа будет нуждаться в новом договоре по безопасности с Москвой - вроде Хельсинкских соглашений 1975 года. Но только после того, как Россия признает территориальный суверенитет всех государств и согласится на ограничение собственной агрессивной деятельности.

"Мы просто не можем позволить Украине проиграть", - сказал он.

Говоря о глобальных вызовах, Павел назвал Китай "системным соперником" и предупредил, что Пекин стремится стать мировым гегемоном, одновременно наращивая военную и экономическую силу. Европа, по его словам, должна создать реальный противовес.

Мирные переговоры по Украине - позиция Европы

Как сообщал УНИАН, Путин известен тем, что откладывает принятие трудных решений настолько, насколько это возможно. В частности чем дольше длится мирный процесс, тем больше российские силы могут продвигаться на фронте и разрушать энергосистему Украины. Путин считает, что выиграет войну против Запада.

В то же время европейские лидеры сталкиваются с самым сложным моментом в попытке сохранить трансатлантический союз, после того как Белый дом опубликовал 33-страничную Стратегию национальной безопасности, подписанную президентом Дональдом Трампом.

Как пишет Bloomberg, документ предупреждает, что Европа рискует "быть уничтоженной", если не изменит политику и подходы к безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: