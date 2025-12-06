Российский диктатор пытается убедить Трампа, что попытки Киева являются безнадежными.

Российский диктатор Владимир Путин известен тем, что откладывает принятие тяжелых решений настолько, насколько это возможно. В частности чем дольше длится мирный процесс, тем больше российские силы могут продвигаться на фронте и разрушать энергосистему Украины. Об этом пишет The Times.

Тактика Путина

Как подчеркивает издание, президент РФ надеется не только увидеть падение морального духа украинцев с наступлением зимы и потерей новых территорий, но и убедить американского лидера Дональда Трампа, что попытки Киева являются безнадежными. Кроме того, убедить США отказаться от помощи Украине и прекратить ее предоставление было бы тоже хорошим результатом для Путина.

Российский диктатор, говоря о своих территориальных требованиях, отмечает, что Киев должен отдать 20% Донецкой области, которую он до сих пор удерживает.

"Или мы освободим эти территории силой оружия, или украинские войска оставят эти территории", - добавил он.

В то же время, как напомнили журналисты, его жесткая риторика не ограничивается Украиной. В последние дни он даже пригрозил НАТО:

"Мы не собираемся воевать с Европой. Я уже сто раз это повторял. Но если Европа вдруг захочет воевать с нами и начнет, мы уже готовы".

Международная изоляция российского диктатора проваливается

В свою очередь на фоне разногласий между Европой и США, Путин заявляет о провале широких усилий Запада по изоляции РФ. В частности, в четверг он прибыл с государственным визитом в Индию, где его встретил с объятиями и фанфарами премьер-министр страны Нарендра Моди.

"Большая часть повестки дня была посвящена экономике, и две страны подписали соглашение о сотрудничестве до 2030 года. Вашингтон наложил на Индию дополнительную 25-процентную пошлину на весь период, пока она будет покупать российскую нефть. Хотя некоторые индийские компании меняют поставщиков, треть нефти в Индии поступает из России, и это требует времени, чтобы иметь серьезный эффект", - подчеркнули в The Times.

В то же время один американский дипломат, который вовлечен в программу санкций, признался:

"И индийцы, и россияне достаточно сообразительны, когда речь идет о поиске обходных путей. Вскоре мы увидим импорт, который якобы происходит от третьих сторон, но на самом деле происходит из России".

Также укрепление отношений России с Индией косвенно противодействует ощущению, что она становится вассалом Китая, пишет The Times.

Несмотря на это, в тот же день, когда Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным, министр иностранных дел Китая Ван И находился в Москве для проведения переговоров. Хотя президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай на прошлой неделе, его надежды убедить президента Си Цзиньпина давить на Путина, чтобы тот прекратил войну, скорее всего, не оправдалась, считают в издании.

Поэтому Москва точно довольна таким результатом. И как выразился один российский эксперт:

"Это многополярность: глобальный ответ на гегемонистские амбиции Запада".

В то же время в The Times подытожили:

"То, что происходит в Брюсселе, Пекине и Дели, имеет отголосок в Киеве. Чем лучше Путин оценивает позицию России как на поле боя, так и в мире, тем меньше давления он чувствует, чтобы заключить сделку".

Ранее народный депутат Роман Костенко объяснил, почему сейчас худшее время для мирных переговоров. По его словам, на это влияет непосредственно ситуация на фронте, вокруг которого создан такой ореол проигрыша.

"Я общался со своими некоторыми коллегами из Штатов, сенаторами. Для них слово Покровск уже стало таким именем, которое ассоциирует весь Донбасс. Они говорят, вы же потеряете Покровск, я говорю: "Ну, пока не потеряли, и еще вопрос, потеряем ли". Для них Покровск - это как будто мы потеряем весь Донбасс... Это первое, что мы создали за столом переговоров. Это также, я знаю, звучит, что вы сейчас Покровск потеряете", - подчеркнул Костенко.

В то же время Reuters сообщал, что переговоры между США и Украиной достигли прогресса и будут продолжаться. Во время переговоров обе стороны отметили, что реальный прогресс в достижении любого соглашения будет зависеть от готовности РФ показать серьезную приверженность к долгосрочному миру, среди которых шаги по деэскалации и прекращения убийств.

