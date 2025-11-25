Чешский президент назвал неприемлемым требование России о невступлении Украины в НАТО.

Украина должна участвовать в любых переговорах об окончании войны и избежать повторения Мюнхенского соглашения.

Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел, пишет издание The Guardian. В частности, он настаивает на том, что украинцы должны быть привлечены к любым переговорам с РФ. "Это их земля, их страна, их народ, их жизнь", - заявил чешский президент.

Павел отметил, что исключение Украины из переговоров проведет параллели с Мюнхенским соглашением 1938 года. Он предупредил, что любые решения без участия Украины рискуют создать подобие Мюнхена, "и мы, чехи, очень хорошо знаем, что это такое".

Видео дня

Кроме этого, Павел назвал неприемлемым условие РФ относительно невступления Украины в НАТО.

Также он выразил мнение, что перспектива потери Украиной части своей территории "очень вероятна" с учетом ситуации на поле боя. При этом он подчеркнул, что отданная РФ украинская территория ни в коем случае не должна признаваться российской юридически.

Переговоры о "мирном плане"

Неделю назад СМИ узнали, что США в сотрудничестве с россиянами составили так называемый мирный план по Украине. Документ состоял из 28 пунктов.

Изучив детали плана Европа сразу его отвергла, назвав планом капитуляции Украины.

При этом украинские власти были более сдержанными и заявили, что готовы обсуждать этот "мирный план". В Женеве уже состоялись первые констультации по этому вопросу.

Вас также могут заинтересовать новости: