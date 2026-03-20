Япония раскритиковала Трампа за шутку о Перл-Харборе (видео)

Также премьер-министра Японии раскритиковали за отсутствие реакции на подобные шутки президента США.

Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Санаэ Такаити стала главной темой разговоров в Токио - но не из-за инвестиционных соглашений или геополитических решений, а из-за шутки главы Белого дома о Перл-Харборе. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что хотя в зале это заявление Трампа вызвало разрозненный смех, оно вызвало неоднозначную реакцию со стороны Такаити. После этого часть спикеров раскритиковала реакцию Такаити, точнее ее отсутствие. Отмечается, что премьер-министр Японии пыталась оставаться на стороне Трампа даже несмотря на шутку, за что и подверглась критике на родине.

В то же время в самой Японии политики, ученые и комментаторы раскритиковали такие слова президента США. В частности, заявляя, что он не должен так легкомысленно упоминать о болезненном периоде Второй мировой войны. Отмечается, что такое заявление Трампа может навредить отношениям между Японией и Соединенными Штатами.

"Ему совершенно безразлично, что рядом с ним сидит премьер-министр Японии", – отметил Тору Тамагава, комментатор телеканала TV Asahi, добавив, что такие заявления показали "неприятную сторону" президента США.

Издание отмечает, что для Японии вопрос о нападении на Перл-Харбор, которое привело к вступлению США во Вторую мировую войну, является сложным. Часть националистов и старшего поколения до сих пор считает, что это решение было необходимым. Однако в послевоенное время, когда Япония официально перешла к пацифизму, решение атаковать Перл-Харбор стало подвергаться все более активной критике, в частности среди молодого поколения.

Поэтому такое заявление Трампа удивило японцев, привыкших к тому, что президенты США избегают темы Перл-Харбора. Вместо этого предшественники Трампа сосредоточивались на углублении связей с Японией, союзницей Америки с конца Второй мировой войны.

О чем идет речь

Во время встречи Дональда Трампа с премьер-министром Японии Санаэ Такаити президент США ответил на вопросы журналистов. В частности, его спросили, почему Вашингтон не сообщил союзникам о своих планах нападения на Иран. На что президент США ответил:

"Не стоит подавать много сигналов… Мы никому не говорили, потому что хотели устроить сюрприз. Кто, как не Япония, разбирается в сюрпризах? Вам следовало предупредить меня о Перл-Харборе".

Ранее президент США выступил с рядом новых угроз в адрес Ирана. В частности, он заявил, что Вашингтон может "массово взорвать" иранское газовое месторождение Южный Парс в случае дальнейших атак Тегерана на объекты союзников Белого дома в регионе.

Между тем The Economist пишет, что война США на Ближнем Востоке значительно ослабляет позиции Дональда Трампа и может сделать его политику еще более жесткой. Аналитики издания отмечают, что время играет в пользу Ирана, а влияние США на международной арене ослабевает.

